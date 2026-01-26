Cearense cria obra para lançamento da Copa do Mundo Feminina

Fortaleza é uma das cidades a sediar a primeira Copa do Mundo Feminina Fifa, que ocorre em 2027 no Brasil. Copacabana recebeu, no domingo, 25, a cerimônia de lançamento da marca. / Crédito: Foto por PABLO PORCIUNCULA / AFP

Fortaleza é uma das cidades a sediar a primeira Copa do Mundo Feminina Fifa, que ocorre em 2027 no Brasil. Copacabana recebeu, no domingo, 25, a cerimônia de lançamento da marca. Entre os murais artísticos que ilustraram o famoso bairro carioca, estão os painéis da artista cearense Tereza Dequinta. LEIA TAMBÉM | Artistas de rua transformam cotidiano da cidade, do sertão e do litoral



Ela foi uma das oito artistas mulheres selecionadas para compor o painel de pinturas que cobriram a Avenida Atlântica no Festival de Arte Urbana, parte da programação do evento.

A pintora cearense representa Fortaleza em um quadro de cores virantes, no qual predominam laranja, azul e vermelho. As outras capitais representadas por artistas são também cidades-sedes do campeonato. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília. As artes no chão simbolizam a tradição brasileira de pintar as ruas durante o período de Copa do Mundo nas cores verde e amarelo.