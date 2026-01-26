Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense cria obra para lançamento da Copa do Mundo Feminina

Pintora cearense Tereza Dequinta foi uma das artistas selecionadas para criar obra para o lançamento Copa do Mundo Feminina 2027
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Fortaleza é uma das cidades a sediar a primeira Copa do Mundo Feminina Fifa, que ocorre em 2027 no Brasil. Copacabana recebeu, no domingo, 25, a cerimônia de lançamento da marca. Entre os murais artísticos que ilustraram o famoso bairro carioca, estão os painéis da artista cearense Tereza Dequinta.

Ela foi uma das oito artistas mulheres selecionadas para compor o painel de pinturas que cobriram a Avenida Atlântica no Festival de Arte Urbana, parte da programação do evento.

A pintora cearense representa Fortaleza em um quadro de cores virantes, no qual predominam laranja, azul e vermelho. As outras capitais representadas por artistas são também cidades-sedes do campeonato. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília.

As artes no chão simbolizam a tradição brasileira de pintar as ruas durante o período de Copa do Mundo nas cores verde e amarelo.

Copa do Mundo Feminina 2027

No evento de lançamento, estiveram presentes figuras marcantes do futebol brasileiro, como a jogadora de futebol Marta, e políticos, como o governador do Ceará Elmano de Freitas.

Em entrevista ao jornalista Victor Barros, do O POVO, o secretário estadual do Esporte Rogério Pinheiro afirmou que sediar a primeira Copa do Mundo Feminina tem por objetivo “impulsionar a economia e o turismo e, acima de tudo, fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres por meio do esporte”.

A competição deve ocorrer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

