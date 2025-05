Para Elmano, Copa do Mundo é "momento de crescimento" do futebol feminino no Ceará

Em sua fala, Elmano destacou a importância do trabalho de clubes que possuem futebol feminino no estado, como Ceará e Fortaleza, e explicou que um dos objetivos é incentivar, cada vez mais, a formação de novas atletas e também promover maiores investimentos na modalidade.

Após a confirmação de que Fortaleza será uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o governador Elmano de Freitas concedeu entrevista coletiva e falou sobre a importância do evento no país. De acordo com o petista, a competição será importante para aproximar o público da modalidade, que ainda sofre, em boa parte do país, com a baixa adesão de torcedores nos jogos.

“Eu acho que essa é uma das grandes vantagens de ter uma Copa do Mundo. Ela vai gerar, naturalmente, no país, toda uma animação voltada para o futebol feminino. Evidentemente, tanto o poder público quanto os clubes (Ceará e Fortaleza) vão ser convocados para favorecer, cada vez mais, a prática, seja na formação ou no investimento que fazem no futebol feminino. Com a Copa do Mundo, vamos ter grandes espetáculos. É um momento de crescimento do futebol feminino no nosso país e no nosso estado”, disse.

Elmano quer que o jogo de abertura aconteça na Arena Castelão

Conforme antecipado pelo Esportes O POVO e dito por Elmano de Freitas na noite desta quarta-feira, 7, com a confirmação da disputa do Mundial na cidade, o interesse da comitiva cearense agora é tentar fazer com que um dos jogos da fase de grupos, na Arena Castelão, seja a partida de abertura do torneio.