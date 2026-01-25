Global Game Jam Cariri: UFCA sedia evento colaborativo de jogos

Global Game Jam Cariri: UFCA sedia evento colaborativo de jogosPrimeira edição do evento na região acontecerá entre os dias 27 e 30 de janeiro; Global Game Jam Cariri será integrada à Semana de Computação da UFCA
A Universidade Federal do Cariri (UFCA) sediará a primeira edição de um evento internacional de jogos na região. O Global Game Jam (GGJ) Cariri ocorrerá entre os dias 27 e 30 de janeiro no campus da UFCA em Juazeiro do Norte.
Ao contrário do habitual em eventos de jogos, a Global Game Jam não é uma competição. A GGJ é um desafio colaborativo, no qual equipes formadas por membros de diversas áreas, como programação, design e comunicação, se unem para produzir jogos analógicos ou digitais. As equipes devem seguir um tema, revelado somente durante o próprio evento, e desenvolver estruturas do zero, não podendo reaproveitar material já existente.
A participação na GGJ Cariri é gratuita e aberta ao público, não sendo necessário ter matrícula na UFCA. As inscrições podem ser feitas no site da Global Game Jam, e o único requisito é ter mais de 18 anos.
A GGJ Cariri é organizada pela Arkad Games, iniciativa caririense que reúne a comunidade gamer da região. A UFCA, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPI), fornece apoio estrutural ao evento, que contará com espaços para as equipes desenvolverem os projetos, laboratórios, acesso à internet, e áreas para descanso.
Global Game Jam Cariri terá encerramento com playtest
Os espaços do evento ficarão disponíveis das 9 às 17 horas, e disponibilizarão áreas separadas para jogos digitais e físicos, além de café e lanches gratuitos para os participantes. Haverá, ainda, um espaço para acompanhamento diário do progresso das equipes.
Após o evento, a organização da GGJ Cariri realizará um encerramento, no dia 31 pela manhã. Esta etapa, que ocorrerá no Sebrae de Juazeiro do Norte, terá sorteio de brindes e um momento de playtest, em que os participantes compartilham os projetos realizados ao longo da semana.
Serviço
Global Game Jam Cariri
Quando: 27 a 30 de janeiro, com evento de encerramento em 31 de janeiro
Onde: Universidade Federal do Cariri (UFCA), campus Juazeiro do Norte — avenida Tenente Raimundo Rocha, 1639, Cidade Universitária; encerramento no Sebrae Juazeiro do Norte — avenida Padre Cícero, 2241, Santa Tereza
Inscrições: gratuitas, no site do evento. Não é preciso ser estudante da UFCA, mas é necessário ter mais de 18 anos. A participação é limitada a 200 pessoas.