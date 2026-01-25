Global Game Jam Cariri: UFCA sedia evento colaborativo de jogos

Global Game Jam Cariri acontece de 27 a 30 de janeiro no campus Juazeiro do Norte da UFCA / Crédito: Divulgação

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) sediará a primeira edição de um evento internacional de jogos na região. O Global Game Jam (GGJ) Cariri ocorrerá entre os dias 27 e 30 de janeiro no campus da UFCA em Juazeiro do Norte. Ao contrário do habitual em eventos de jogos, a Global Game Jam não é uma competição. A GGJ é um desafio colaborativo, no qual equipes formadas por membros de diversas áreas, como programação, design e comunicação, se unem para produzir jogos analógicos ou digitais. As equipes devem seguir um tema, revelado somente durante o próprio evento, e desenvolver estruturas do zero, não podendo reaproveitar material já existente.

A participação na GGJ Cariri é gratuita e aberta ao público, não sendo necessário ter matrícula na UFCA. As inscrições podem ser feitas no site da Global Game Jam, e o único requisito é ter mais de 18 anos.