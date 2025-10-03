Xbox Game Pass dobra de preço e irrita jogadores no Brasil

A partir de agora, o Game Pass passa a contar com três novas modalidades: Essential, Premium e Ultimate. / Crédito: Divulgação/XBox

A Microsoft surpreendeu jogadores nessa quarta-feira, 1º, ao anunciar mudanças radicais no Xbox Game Pass. Os planos Core e Standard foram descontinuados e substituídos por três novas categorias: Essential, Premium e Ultimate. A promessa é entregar mais opções e benefícios, mas os preços subiram significativamente.

Já o Essential, versão mais simples, substitui o Core e passa a custar R$ 43,90, oferecendo mais de 50 jogos, multiplayer online e benefícios em franquias como Overwatch 2. Todos os assinantes da modalidade anual serão transferidos para o novo plano sem precisar alterar nada manualmente. Preços atualizados do Xbox Game Pass Essential: de R$ 34,99 para R$ 43,90/mês



de R$ 34,99 para R$ 43,90/mês Premium: de R$ 44,99 para R$ 59,90/mês



de R$ 44,99 para R$ 59,90/mês Ultimate: de R$ 59,99 para R$ 119,90/mês



de R$ 59,99 para R$ 119,90/mês PC Game Pass: de R$ 35 para R$ 69,90/mês

