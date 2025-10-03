Xbox Game Pass dobra de preço e irrita jogadores no Brasil; veja o que mudaReajuste no serviço de assinatura da Microsoft chega a até 100% e gera onda de cancelamentos, queda no site oficial e protestos nas redes sociais
A Microsoft surpreendeu jogadores nessa quarta-feira, 1º, ao anunciar mudanças radicais no Xbox Game Pass.
Os planos Core e Standard foram descontinuados e substituídos por três novas categorias: Essential, Premium e Ultimate. A promessa é entregar mais opções e benefícios, mas os preços subiram significativamente.
O plano mais caro, o Ultimate, passa a custar R$ 119,90 por mês, praticamente o dobro do valor anterior.
Além de mais de 400 jogos disponíveis em console, PC e nuvem, o pacote inclui lançamentos no dia do lançamento — como Call of Duty: Black Ops 7 e The Outer Worlds 2 — além do Clube Fortnite e do Ubisoft+ Classics sem custo adicional.
Game pass: o que muda para os assinantes
Quem tinha o plano Standard será migrado automaticamente para o Premium, agora por R$ 59,90 mensais, com direito a mais de 200 jogos, cloud gaming e bônus in-game em títulos como Diablo IV e Hogwarts Legacy.
Já o Essential, versão mais simples, substitui o Core e passa a custar R$ 43,90, oferecendo mais de 50 jogos, multiplayer online e benefícios em franquias como Overwatch 2.
Todos os assinantes da modalidade anual serão transferidos para o novo plano sem precisar alterar nada manualmente.
Preços atualizados do Xbox Game Pass
- Essential: de R$ 34,99 para R$ 43,90/mês
- Premium: de R$ 44,99 para R$ 59,90/mês
- Ultimate: de R$ 59,99 para R$ 119,90/mês
- PC Game Pass: de R$ 35 para R$ 69,90/mês
Xbox Game Pass: protestos e queda no site de cancelamento
A notícia não foi bem recebida. Poucas horas após o anúncio, a página de cancelamento do Game Pass saiu do ar, possivelmente devido ao grande volume de acessos de usuários tentando encerrar suas assinaturas.
Nas redes sociais, a reação foi imediata: memes, críticas e até campanhas de boicote à Microsoft circularam entre jogadores, que questionam se o aumento realmente compensa os benefícios extras.
Por que a Microsoft aumentou o preço?
Em nota oficial, a empresa afirmou que a alta reflete o crescimento da biblioteca de jogos e o objetivo de oferecer mais valor aos jogadores.
Segundo o comunicado, o engajamento de usuários e desenvolvedores no Game Pass nunca foi tão alto, mas o modelo precisava ser ajustado para continuar competitivo.