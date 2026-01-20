Antes do Roblox, relembre a história da 1ª guerra da internet

Protestos virtuais no Roblox / Crédito: Reprodução/X

Nos últimos dias a “Revolta do Roblox” tomou conta das redes sociais. Os usuários do jogo fizeram protestos com cartazes após restrições serem aplicadas no chat da plataforma. A medida, sancionada em 7 de janeiro, não agradou o público, que resolveu usar placas no jogo para expressar sua opinião.

A revolta, no entanto, em vez de gerar comoção, rendeu diversos memes na internet. Prints com as placas escritas "Quero injustiça"; "Felca pior que Ritle"; "Afaste de nois esse cale se pai" [sic] circularam na internet como forma de piada. Porém, o “motim” não é a primeira briga ambientada em território on-line. Em 2016, Brasil e Portugal protagonizaram a “Primeira Guerra Memeal”, onde os países lutaram pela autoria de um meme no X (antigo Twitter). Primeira Guerra Memeal: Relembre conflito online entre Portugal e Brasil Há 10 anos, mais precisamente em junho de 2016, usuários brasileiros e portugueses do X entraram em um intenso embate para reivindicar a autoria de um meme.

Na época, os “tuiteiros” lusos e verde-amarelos disputaram a autoria do meme “in brazilian portuguese we don't say" (“em português do Brasil nós não dizemos”, em tradução livre para o português). Registro da Primeira Guerra Memeal entre Brasil e Portugal Crédito: Reprodução /X Leia mais | Como os memes permanecem em alta e ganham efemérides comemorativas

A expressão era hit em 2015 ao proporcionar a criação de trocadilhos misturando expressões inglesas e brasileiras. O usuários do X no Brasil descobriram a existência da conta “In Portugal We Don’t”, datada de novembro do mesmo ano, então passaram a acusar os portugueses de roubo. Primeira Guerra Memeal: Vitória do Brasil Registro da Primeira Guerra Memeal entre Brasil e Portugal Crédito: Reprodução/X Tal qual os pracinhas que lutaram contra o exército nazifascista na Itália, em 1942, os usuários brasileiros do X colocaram a “a cobra para fumar” usando grandes memes da época na artilharia.