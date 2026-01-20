Cultura geek é tema de concerto sinfônico no Cineteatro São Luiz

Cultura geek é tema de concerto sinfônico no Cineteatro São LuizCamerata de Cordas e Banda Sinfônica da UFC apresentam repertório com músicas de filmes, séries, games e k-dramas no Cineteatro São Luiz
A cultura geek ocupa o palco do Cineteatro São Luiz nesta quarta-feira, 21, com o concerto “Dorama e Geek Concert”, apresentado pela Camerata de Cordas e pela Banda Sinfônica da Universidade Federal do Ceará (UFC).
A proposta é oferecer uma experiência musical imersiva que conecta música sinfônica a universos populares do cinema, das séries, dos games e da cultura pop oriental.
O repertório reúne trilhas sonoras que marcaram gerações e atravessam diferentes mundos ficcionais. Estão presentes temas de grandes produções do cinema, como “Harry Potter”, “O Senhor dos Anéis”, “De Volta para o Futuro” e “Piratas do Caribe”, além da série “Game of Thrones” e do clássico dos videogames “The Legend of Zelda”.
O concerto também dedica espaço às produções asiáticas que conquistaram o público brasileiro nos últimos anos.
Entre os destaques estão músicas de tokusatsus como Jiraya, Giban, Ryukendo e Jaspion, além de trilhas de k-dramas de sucesso, como “Goblin”, “Tomorrow”, “Eternal Love”, “Itaewon Class”, “Uma Advogada Extraordinária”, “Meu Demônio Favorito”, “Pousando no Amor”, “Desgraça ao Seu Dispor” e “Pretendente Surpresa”.
Com 90 minutos de duração, o “Dorama e Geek Concert” se apresenta como uma opção de lazer para públicos de todas as idades, aproximando a música sinfônica de referências já familiares aos fãs da cultura geek.
Dorama e Geek Concert – Camerata de Cordas e Banda Sinfônica da UFC:
- Quando: quarta-feira, 21, às 19 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Quanto: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada)
- Vendas: Sympla ou bilheteria do Cineteatro São Luiz