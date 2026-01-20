Cultura geek é tema de concerto sinfônico no Cineteatro São Luiz

Trilha sonora da cultura geek ganha versão sinfônica no Cineteatro São Luiz / Crédito: Camerata de Cordas da UFC/ Divulgação

A cultura geek ocupa o palco do Cineteatro São Luiz nesta quarta-feira, 21, com o concerto “Dorama e Geek Concert”, apresentado pela Camerata de Cordas e pela Banda Sinfônica da Universidade Federal do Ceará (UFC). A proposta é oferecer uma experiência musical imersiva que conecta música sinfônica a universos populares do cinema, das séries, dos games e da cultura pop oriental.

O repertório reúne trilhas sonoras que marcaram gerações e atravessam diferentes mundos ficcionais. Estão presentes temas de grandes produções do cinema, como “Harry Potter”, “O Senhor dos Anéis”, “De Volta para o Futuro” e “Piratas do Caribe”, além da série “Game of Thrones” e do clássico dos videogames “The Legend of Zelda”. O concerto também dedica espaço às produções asiáticas que conquistaram o público brasileiro nos últimos anos. Entre os destaques estão músicas de tokusatsus como Jiraya, Giban, Ryukendo e Jaspion, além de trilhas de k-dramas de sucesso, como “Goblin”, “Tomorrow”, “Eternal Love”, “Itaewon Class”, “Uma Advogada Extraordinária”, “Meu Demônio Favorito”, “Pousando no Amor”, “Desgraça ao Seu Dispor” e “Pretendente Surpresa”.