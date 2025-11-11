Ceará: o novo player da indústria de games no Brasil

Fábrica de Programadores integra o movimento que fortalece o ecossistema de tecnologia e games no Ceará / Crédito: Divulgação/ Instituto Bojogá

O Ceará está se firmando como um dos ecossistemas mais promissores da indústria de games no País. A força vem da união entre sociedade civil, poder público e iniciativas de formação que colocam a tecnologia a serviço da juventude. O resultado é um setor em crescimento, com planos estratégicos sólidos e uma comunidade criativa que transforma ideias em produtos com potencial global.

À frente desse movimento, nomes como Arison Uchôa, game designer e produtor com mais de dez anos de experiência, e Daniel Gularte, arquiteto e mestre em computação para games, ajudam a desenhar um novo cenário. Eles participam ativamente da implementação do Plano Setorial da Indústria de Jogos do Ceará, iniciativa que organiza o setor, estabelece metas e projeta o Estado como um polo nacional de desenvolvimento de jogos digitais.



“Estamos no processo que a gente chama de segundo ciclo do plano setorial”, explica Arison Uchôa. “A gente teve o primeiro biênio de execução entre 2023 e 2024. E agora a gente está entrando nessa segunda fase, em um novo nível de planejamento, com um entendimento melhor de como as pautas podem se desenvolver”. Segundo ele, a relação com o poder público se fortaleceu, especialmente com as secretarias de Desenvolvimento Econômico, da Cultura e de Ciência e Tecnologia.

Essa articulação tornou o plano uma referência nacional. “O Sebrae Developers, por exemplo, que é o projeto seminal dessa iniciativa que surgiu em 2019, está indo para a sexta edição dele, promovido pelo Sebrae Ceará. A participação na Feira do Conhecimento, no Ceará Tech Summit, as missões de negócios, tudo continua rodando. O Ceará é um ponto de referência, principalmente na parte de políticas públicas e governança”, destaca Arison.

Para Daniel Gularte, mestre em computação para games e CEO do Instituto Bojogá, o grande diferencial é o trabalho conjunto entre sociedade civil e governo. Ele explica que o plano “vem com esse papel de multilateralismo”, orquestrando ações e contribuindo para “o desenvolvimento econômico, para ajudar no desenvolvimento de pessoas, na questão simbólica e cidadã”.

“Depois de São Paulo, Fortaleza, o Ceará, será o espaço mais propício para o desenvolvimento de tecnologia de jogos no Brasil. Esse é o que o plano setorial tem como sonho”, completa.



Ceará como referência

Arison Uchôa reforça que o Ceará já serve de exemplo para outros estados, inspirando movimentos parecidos em Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Segundo ele, o plano setorial olha o setor de forma sustentável. “Com todas as iniciativas que já estão em curso pelo plano setorial a gente sem dúvida nenhuma vai ter de cara provavelmente o ecossistema mais bem estruturado e mais bem capacitado para receber investimento e desenvolver projetos no Norte e Nordeste”.

O avanço depende também do fortalecimento dos coletivos regionais, como Rapadura Valley, Kariri Valley e Monólitos Valley. “Esses grupos têm uma importância muito grande para conseguirem fazer essa difusão dos profissionais, das ideias, dos empreendedores, fazer esse compartilhamento de informações que ele é muito crítico”.



Quanto à presença internacional, ele acredita que é questão de tempo. “A gente tem casos, por exemplo, de jogos desenvolvidos ou que estão em desenvolvimento aqui dentro do Estado que tem investidores de fora do País que já estão com agendamento para serem lançados ou neste ano ou no próximo ano”, relata.

Fábrica de Programadores: talentos cearenses para o futuro digital

O movimento de fortalecimento da indústria de games dialoga diretamente com o propósito do Fábrica de Programadores – Aprendendo a Programar com Games e IA, projeto que há quatro anos capacita jovens cearenses em tecnologia, lógica e desenvolvimento de jogos. A iniciativa forma talentos e abre caminhos para o ingresso no mercado digital, mostrando que o futuro da economia criativa passa também pelos games.



O curso 100% digital e gratuito, desenvolvido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) com apoio da Universidade Federal do Ceará (UFC), permite que estudantes do ensino médio e jovens aprendam lógica de programação, criem jogos e explorem fundamentos da inteligência artificial.

Chegando à quarta edição em 2025, o projeto já revelou talentos e aproximou a juventude do universo tecnológico, com foco em pensamento computacional e resolução de problemas. Em edições anteriores, estudantes desenvolveram projetos inspirados em desafios reais de suas comunidades, conectando tecnologia às demandas do dia a dia.

Acesse fdr.org.br/fabricadeprogramadores e saiba mais!

