Mercado de games no Cariri ganha força

Cena de games do Cariri vive fase de expansão / Crédito: Divulgação/Dragos Condrea

O mercado de games no Cariri ganhou fôlego nos últimos anos e já move uma rede crescente de desenvolvedores, estúdios independentes e iniciativas de formação. O que antes eram ações isoladas, hoje dá lugar a um ecossistema articulado, com campeonatos, eventos e uma comunidade ativa. O crescimento é tão evidente que a região se prepara para sediar, em 2026, sua primeira Global Game Jam, marco que simboliza a força da cena local.

Essa evolução aparece também nos números e na diversidade de quem cria. Para a CEO da Plot Twist Games, Lavinia Morais, o movimento é claro e sustentado. “O mercado de games no Cariri tem um potencial muito alto. A quantidade de desenvolvedores está crescendo e o número de jogos criados praticamente triplicou de 2023 (data do último censo) para 2025. Mas, infelizmente, muitos desses jogos nunca chegam a ser lançados no mercado, e é justamente por isso que estamos buscando maneiras de transformar essa realidade”, explica.



Comunidade forte impulsiona talentos

A base desse avanço está no fortalecimento das redes locais. O Cariri figura entre as regiões que mais têm se destacado no Fábrica de Programadores – Aprendendo a Programar com Games e IA, projeto da Fundação Demócrito Rocha (FDR). A região teve finalistas em duas das três últimas edições, reflexo de uma mobilização que envolve estudantes, universidades, estúdios e coletivos.

Lavinia lembra que essa mudança é recente, mas profunda. “O que aconteceu no Cariri ao longo desses anos foi a formação de um senso forte de comunidade”. Ela cita quatro jogos aprovados pela Lei Paulo Gustavo, programas formativos realizados no Cariri em 2024, o apoio do Sebrae e a criação da Arkade Games, coletivo fundado pelos próprios desenvolvedores.

“Hoje temos um conjunto de atores atuando em rede, cada um fazendo sua parte e gerando resultados coletivos: quase dez TCCs na área de jogos em diversas instituições públicas e privadas, eventos mensais de board games e playtests, campeonatos e, em janeiro do ano que vem, teremos nossa primeira Global Game Jam no Cariri em parceria com a UFCA”, completa.



Kariri Valley: ponte entre inovação e colaboração

O ambiente também é impulsionado por comunidades que já atuam há anos fortalecendo a inovação na região. Uma delas é o Kariri Valley, coletivo que reúne empreendedores, estudantes e entusiastas da tecnologia, e que se tornou referência no interior do Estado.

Para Thiago Galdino Cruz, líder da comunidade, o setor de games é um dos que mais crescem dentro do ecossistema. “O cenário de games aqui no Cariri é bem avançado, embora seja inicial, tenha poucos anos, mas é um cenário muito avançado, que nos enche de orgulho”, afirma. “Números que às vezes duplicam ou chegam a triplicar o crescimento entre dois anos”, reforça.



Thiago destaca que a colaboração é o traço que diferencia o Cariri. “O Cariri é marcado por essa imagem de colaboração, de chegar junto. A imagem é de uma ponte mesmo, de cortar distâncias, de vencer obstáculos juntos para o bem comum da região”. Novos passos para consolidar o ecossistema

Apesar do avanço, há desafios. Lavinia aponta a falta de ações descentralizadas como uma das principais barreiras, especialmente na chegada de editais, eventos e oportunidades. Ainda assim, ela destaca que a região vive um momento raro de maturidade. “Precisamos formalizar esses desenvolvedores, prepará-los para criar suas próprias empresas e viver de jogos. O que já funciona é o nosso esforço local, que está cada vez mais forte”.



Para ela, a próxima etapa envolve ampliar capacitações, apoiar a publicação de jogos e atrair investimentos, elementos que podem transformar o atual crescimento em um polo consolidado.

Fábrica de Programadores: talentos que alimentam o futuro dos games

O movimento do Cariri se integra ao propósito do Fábrica de Programadores – Aprendendo a Programar com Games e IA, projeto que há quatro anos prepara jovens cearenses para o desenvolvimento de jogos e para o universo da inteligência artificial. O curso, gratuito e 100% digital, realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), conecta estudantes ao desenvolvimento tecnológico, estimula a criatividade e fomenta soluções reais para desafios das comunidades.

