Vogue: o que é, história, aulas e onde praticar em Fortaleza

Vogue: saiba o que é, como dançar e onde aprender em FortalezaAs purpurinas dos salões nova-iorquinos chegaram à capital do Ceará. Conheça o Vogue, a dança ballroom que invade a Cidade, e saiba onde aprender
O vogue, ou voguing, vem ganhando destaque em vários pontos de Fortaleza. Criada por comunidades negras, latinas e LGBTQIA+ nos Estados Unidos, a dança surgiu nos subúrbios de Nova York entre as décadas de 1970 e 1980. Parte da cultura ballroom, o movimento queer se expressa por meio de balls (festas) e competições artísticas.
O que é vogue
A ballroom nasceu na década de 1960 e, com o tempo, se transformou em uma cultura própria, com gírias, códigos, estética, referências de moda e estilos musicais específicos.
O jornalista Ezequiel Vieira pesquisa e registra a cena ballroom no livro de foto-memórias “Quando gritam me nome”. Sobre discutir a cultura ballroom, ele destaca que o primeiro passo é compreender sua origem.
“Ela nasce e se constrói enquanto sistema complexo, que parte de questões ligadas principalmente a gênero, raça e sexualidade, que também perpassa pela classe e territorialidade. Ou seja, um sistema criado e moldado por pessoas negras, latinas e LGBTQIAPN+”, afirma Ezequiel.
Ao longo dos anos, surgiram as “houses”, grupos que funcionam como famílias e se reúnem para treinar e competir nas balls. A comunidade cresceu agregando novas especificidades e modalidades.
Nesse contexto, o vogue se consolidou como uma dança marcada por poses inspiradas na revista Vogue unidas a elementos de mímica, performance e técnicas corporais que lembram o circo. A dança se espalhou pelo mundo e ganhou força após ser levada ao mainstream por Madonna, com o hit “Vogue” (1990).
As purpurinas dos salões de baile nova-iorquinos, sopradas pelos ventos, chegaram até Fortaleza, capital do Ceará.
Como o vogue chegou a Fortaleza
Ezequiel Vieira conta que os primeiros movimentos da cena vogue em Fortaleza começaram no Cuca Barra do Ceará, onde jovens passaram a experimentar passos e referências da cultura ballroom.
Em 2010, Arthenus — hoje reconhecida como Legendary Arthenus 007 — mudou-se para São Paulo e teve contato com danças urbanas, incluindo o vogue. Ao retornar à Capital, em 2016, ela compartilhou o estilo com o grupo que ocupava o espaço de dança do Cuca na época.
Anos depois, esses jovens se tornariam nomes influentes da cena ballroom brasileira: Trailblazer Yagaga 007, Legendary Godmother Claudety Avalanx, Legendary Bilry 007, Legendary Tanaiyah Cabal e Legendary Joana 007.
A partir daí, o vogue e a cultura ballroom fluíram pela Cidade e passaram a integrar a vida cultural fortalezense.
Onde aprender e dançar vogue em Fortaleza
O primeiro projeto voltado para novatos e para pessoas da cena que ainda não pertenciam a uma casa, chamadas de 007, surgiu em 2023. A Prava Avalanx criou o projeto “007 e Babys”, oferecendo treinos e formações abertas ao público.
As aulas seguiram durante o ano no Galpão da Vila, espaço cultural independente que abriga artistas e grupos de dança, circo, capoeira e artes marciais.
Hoje, poucos anos depois, coletivos, oficinas e aulas de vogue estão espalhados por toda a Capital. A seguir, confira uma lista de lugares onde aprender o estilo, seja para iniciar na dança ballroom ou para aperfeiçoar seus dips (queda no chão):
Vogue com Prince Bela Juicy
Prince Bela, da House Juicy Couture, ministra aulas online e presenciais de vogue para iniciantes. Ensina desde o principio de elementos, como passarela (catwalk), mãos (hands performance), giros e mergulhos (spins r dips), até a performance completa.
As aulas acontecem uma vez por semana, com o valor mensal de R$ 40. Para agendar, entre em contato por e-mail ([email protected]) ou WhatsApp (85 98465 6698) com Prince Bela.
Vogue com Aster Balenciaga
Aster, da House of Balenciaga, compartilha sua experiência como performer em aulas de vogue e controle corporal. Ele ensina a construção da performance, como musicalidade, variação e limpeza de elementos; base teórica; e consciência e preparo corporal.
O professor compartilha mias informações sobre valores e agendas via e-mail ([email protected]) e nas mensagens de seu perfil do Instagram (@aster.balenciaga).
Ballroom Ceará
O coletivo Ballroom Ceará tem um perfil no Instagram, ativo desde 2019, onde compartilha conteúdos da cena ballroom no Estado e reúne as aulas de vogue que acontecerão durante cada mês.
O Cuca Barra é um dos epicentros de oficinas para incitantes da Cidade, além de eventos gratuitos e pagos do Coletivo Becha Cearense e do Centro Cultural do Bom Jardim (CCBJ), por exemplo.
Agora, quando tocar "Vogue" (1990) e Madonna disser "strike a pose", basta colocar em prática o que aprendeu.