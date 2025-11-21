Vogue: o que é, história, aulas e onde praticar em Fortaleza

O vogue, dança periférica dos Estados Unidos, foi difundido entre a comunidade LGBTQIA+ de Fortaleza; entenda / Crédito: Ezequiel Vieira

O vogue, ou voguing, vem ganhando destaque em vários pontos de Fortaleza. Criada por comunidades negras, latinas e LGBTQIA+ nos Estados Unidos, a dança surgiu nos subúrbios de Nova York entre as décadas de 1970 e 1980. Parte da cultura ballroom, o movimento queer se expressa por meio de balls (festas) e competições artísticas.

O que é vogue A ballroom nasceu na década de 1960 e, com o tempo, se transformou em uma cultura própria, com gírias, códigos, estética, referências de moda e estilos musicais específicos. O jornalista Ezequiel Vieira pesquisa e registra a cena ballroom no livro de foto-memórias “Quando gritam me nome”. Sobre discutir a cultura ballroom, ele destaca que o primeiro passo é compreender sua origem. “Ela nasce e se constrói enquanto sistema complexo, que parte de questões ligadas principalmente a gênero, raça e sexualidade, que também perpassa pela classe e territorialidade. Ou seja, um sistema criado e moldado por pessoas negras, latinas e LGBTQIAPN+”, afirma Ezequiel. Ao longo dos anos, surgiram as “houses”, grupos que funcionam como famílias e se reúnem para treinar e competir nas balls. A comunidade cresceu agregando novas especificidades e modalidades.

Nesse contexto, o vogue se consolidou como uma dança marcada por poses inspiradas na revista Vogue unidas a elementos de mímica, performance e técnicas corporais que lembram o circo. A dança se espalhou pelo mundo e ganhou força após ser levada ao mainstream por Madonna, com o hit “Vogue” (1990). As purpurinas dos salões de baile nova-iorquinos, sopradas pelos ventos, chegaram até Fortaleza, capital do Ceará. Como o vogue chegou a Fortaleza Angela Abuk Shakur, chamada de Abuk 007, considera-se uma "travesti negra viva" Crédito: Ezequiel Vieira

Ezequiel Vieira conta que os primeiros movimentos da cena vogue em Fortaleza começaram no Cuca Barra do Ceará, onde jovens passaram a experimentar passos e referências da cultura ballroom. Em 2010, Arthenus — hoje reconhecida como Legendary Arthenus 007 — mudou-se para São Paulo e teve contato com danças urbanas, incluindo o vogue. Ao retornar à Capital, em 2016, ela compartilhou o estilo com o grupo que ocupava o espaço de dança do Cuca na época. Anos depois, esses jovens se tornariam nomes influentes da cena ballroom brasileira: Trailblazer Yagaga 007, Legendary Godmother Claudety Avalanx, Legendary Bilry 007, Legendary Tanaiyah Cabal e Legendary Joana 007.

A partir daí, o vogue e a cultura ballroom fluíram pela Cidade e passaram a integrar a vida cultural fortalezense.