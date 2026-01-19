Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bom Jardim recebe 3ª edição da mostra A Primeira Galeria do Mundo

Terceira edição da exposição "A Primeira Galeria do Mundo" acontece durante mês da Visibilidade Trans no Centro Cultural Bom Jardim
Autor Eduarda Porfírio
A partir de 24 de janeiro, a galeria do Centro Cultural Bom Jardim recebe a 3ª edição da exposição "A Primeira Galeria do Mundo".

Com mais de 15 artistas trans, travestis e não-bináries de regiões distintas do Brasil, a mostra tem a curadoria de Bárbara Banida e Sy Gomes. O encontro entre arte contemporânea, fabulação e memórias da infância são o que norteiam as obras.

Na nova edição, a exibição busca trazer artistas de outros locais do País partindo de uma pesquisa com acervos online, como o Arquivo de Artistas Transgêneros do Mutha (Museum of Transgender Hirstory & Art) e o Catálogo Arte Mais.

As curadoras também realizaram um mapeamento através das redes sociais.

A primeira galeria do mundo

  • Quando: 24 de janeiro, a partir das 16 horas
  • Onde: Galeria do Centro Cultural Bom Jardim
  • Gratuito

