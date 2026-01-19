Bom Jardim recebe 3ª edição da mostra A Primeira Galeria do Mundo

Terceira edição da exposição "A Primeira Galeria do Mundo" acontece durante mês da Visibilidade Trans no Centro Cultural Bom Jardim

A partir de 24 de janeiro, a galeria do Centro Cultural Bom Jardim recebe a 3ª edição da exposição "A Primeira Galeria do Mundo".

Com mais de 15 artistas trans, travestis e não-bináries de regiões distintas do Brasil, a mostra tem a curadoria de Bárbara Banida e Sy Gomes. O encontro entre arte contemporânea, fabulação e memórias da infância são o que norteiam as obras.