Bom Jardim recebe 3ª edição da mostra A Primeira Galeria do Mundo

Bom Jardim recebe 3ª edição da mostra A Primeira Galeria do MundoTerceira edição da exposição "A Primeira Galeria do Mundo" acontece durante mês da Visibilidade Trans no Centro Cultural Bom Jardim
A partir de 24 de janeiro, a galeria do Centro Cultural Bom Jardim recebe a 3ª edição da exposição "A Primeira Galeria do Mundo".
Com mais de 15 artistas trans, travestis e não-bináries de regiões distintas do Brasil, a mostra tem a curadoria de Bárbara Banida e Sy Gomes. O encontro entre arte contemporânea, fabulação e memórias da infância são o que norteiam as obras.
Na nova edição, a exibição busca trazer artistas de outros locais do País partindo de uma pesquisa com acervos online, como o Arquivo de Artistas Transgêneros do Mutha (Museum of Transgender Hirstory & Art) e o Catálogo Arte Mais.
As curadoras também realizaram um mapeamento através das redes sociais.
A primeira galeria do mundo
- Quando: 24 de janeiro, a partir das 16 horas
- Onde: Galeria do Centro Cultural Bom Jardim
- Gratuito