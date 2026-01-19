Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dragão do Mar recebe exposição 'Diamantes Negros'; saiba mais

Parte do mês da Visibilidade Trans, a exposição destaca a importância da representação de pessoas transsexuais e deficientes em obras artísticas
O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura recebe a exposição “Diamantes Negros”. A exibição faz parte da programação do mês da Visibilidade Trans, celebrado nacionalmente no dia 29 de janeiro.

Com inauguração marcada para a sexta-feira, 23, a partir das 17h30min, a exposição acontece na multigaleria do equipamento cultural. A abertura conta com uma roda de conversa com a equipe do projeto.

A mostra apresenta um ensaio fotográfico com imagens produzidas durante o curso Foto Favela, realizado pela marca cearense Mancuda. O ensaio foi dirigido por Carll Souza, Nair Beatriz - que também apresentam suas obras ao lado dos estudantes Mateus Lucas, Luís Pablo, Giovanna Lara e Manuela Rodrigues.

Exposição “Diamantes Negros” debate representação de corpos dissidentes

A exposição propõe um questionamento sobre como as pessoas trans e deficientes são vistas pela sociedade, ao trazer imagens que fogem de estereótipos de raça, gênero, sexualidade e capacitismo.

Com realização do Negruras – Pesquisa e Cultura das Ancestralidades Negras Cearenses, as obras permanecem em exibição por um mês.

Exposição “Diamantes Negros”

  • Quando: Inauguração em 23 de janeiro, a partir das 17h30min
  • Período de visitação: de 23 de janeiro a 28 fevereiro
  • Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Gratuita

