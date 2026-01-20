Solange diz que não quis sair do Aviões: 'não foi decisão minha'

FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2024: Entrevista com Solange Almeida, sobre o seu show gratuito na Arena Castelão. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Durante anos, a saída de Solange Almeida do Aviões do Forró foi tratada como uma decisão planejada e consensual. Agora, a cantora afirma que a história foi bem diferente. Em entrevista ao programa “Sem Censura”, da TV Brasil, exibido nesta segunda-feira, 19, Solange revelou que foi pressionada a assumir publicamente uma versão que não correspondia aos fatos e que carrega, até hoje, as consequências desse episódio.



“É um assunto que eu meio que evito falar”, confessou. Segundo a artista, os conflitos começaram em 2013, quando ela decidiu gravar um DVD ao lado de Vicente Nery e passou a planejar um projeto paralelo para celebrar 25 anos de carreira. “A ideia era gravar um trabalho em que eu pudesse passear por outros ritmos, não sair do forró, nem do Aviões”, explicou. De acordo com Solange, a proposta inicialmente foi aceita pelos sócios “Meus empresários disseram: ‘Agora não dá para gravar, vamos gravar um DVD do Aviões’”, relembrou.

Mesmo deixando claro que se tratava de um projeto independente, os comentários nos bastidores se intensificaram. “Isso começou a causar um burburinho, mesmo eu dizendo que não ia sair da banda”, relembra a cantora. Os rumores chegaram ao próprio Xand Avião, que a procurou para confirmar a informação. “Ele me ligou e perguntou se eu realmente ia sair. Eu disse: ‘Não, eu não pretendo sair’. E ele respondeu: ‘Mas você tem que ver o que vai fazer, porque está todo mundo falando’”, contou. A pressão constante fez com que a cantora tomasse uma decisão no calor do momento. “Chegou uma hora que eu disse: ‘Então vamos fazer o seguinte, eu saio’”.

A artista afirmou que, na época, foi sugerida uma turnê de despedida, com o encerramento do Aviões do Forró em outubro de 2017, quando o grupo completaria 15 anos. “Disseram que o Aviões não continuaria sem um de nós dois”, relatou. Solange ainda sugeriu que outra cantora fosse integrada à banda para preparar o público, mas a ideia foi rejeitada. Meses depois, em dezembro, ela recebeu a confirmação de que estava oficialmente fora do grupo. Aviões do Forró Crédito: Divulgação