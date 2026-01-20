Orquestra cearense apresenta tributo à banda de rock Pink Floyd

A Orquestra Eleazar de Carvalho, fundada em 1996, foi criada com o objetivo de formar público para a música de concerto / Crédito: Ares Soares/Divulgação

Rock psicodélico e música de concerto. É esse o encontro proposto pela Orquestra Eleazar de Carvalho com "Rock Concert – Tributo a Pink Floyd: Live at Pompeii – MCMLXXII", um tributo à banda londrina Pink Floyd. Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

O show ocorre na noite do dia 21 de fevereiro, um sábado, no Cineteatro São Luiz. O nome do evento faz referência ao título do filme-concerto no qual Pink Floyd apresenta suas músicas mais famosas em um anfiteatro romano.

Entre as músicas do registro, estão faixas como "Echoes", "One of These Days" e "A Saucerful of Secrets", que serão apresentadas em Fortaleza com os arranjos de Inácio Saldanha. Show instrumental de orquestra cearense A apresentação da orquestra cearense é dividida em duas partes. Na primeira, o show revive o "Live at Pompeii – MCMLXXII". Na sequência, sem interrupção, apresenta faixas da segunda versão do diretor Adrian Maben, lançada em 2003, incorporando algumas faixas do disco "The Dark Side of the Moon", que difundiu o Pink Floyd para o mundo.