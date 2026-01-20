Orquestra cearense apresenta tributo à banda de rock Pink Floyd

Orquestra cearense apresenta tributo à banda de rock Pink FloydA orquestra cearense Eleazar de Carvalho apresenta tributo à banda britânica de rock Pink Floyd
Rock psicodélico e música de concerto. É esse o encontro proposto pela Orquestra Eleazar de Carvalho com "Rock Concert – Tributo a Pink Floyd: Live at Pompeii – MCMLXXII", um tributo à banda londrina Pink Floyd.
O show ocorre na noite do dia 21 de fevereiro, um sábado, no Cineteatro São Luiz. O nome do evento faz referência ao título do filme-concerto no qual Pink Floyd apresenta suas músicas mais famosas em um anfiteatro romano.
Entre as músicas do registro, estão faixas como "Echoes", "One of These Days" e "A Saucerful of Secrets", que serão apresentadas em Fortaleza com os arranjos de Inácio Saldanha.
Show instrumental de orquestra cearense
A apresentação da orquestra cearense é dividida em duas partes. Na primeira, o show revive o "Live at Pompeii – MCMLXXII".
Na sequência, sem interrupção, apresenta faixas da segunda versão do diretor Adrian Maben, lançada em 2003, incorporando algumas faixas do disco "The Dark Side of the Moon", que difundiu o Pink Floyd para o mundo.
No palco, a orquestra de cordas é acompanhada por uma banda. Violinos, violas, violoncelos e contrabaixo compõem o show instrumental junto à guitarra, piano/teclado, baixo elétrico, percussão e bateria. Com opção de ingresso social, as vendas já estão disponíveis pelo Sympla e na bilheteria do cineteatro.
"Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII" (1972) foi gravado antes da banda britânica alavancar, o que aconteceu com o disco mais famoso "The Dark Side of the Moon" (1973). Em 2025, a produção audiovisual voltou aos cinemas em versão restaurada.
A Orquestra Eleazar de Carvalho também apresentou o concerto em homenagem a Pink Floyd em outubro de 2025. Na agenda deste ano, o grupo tem marcado um show voltado para o universo geek, que ocorre em 3 de maio no Theatro José de Alencar.
- Quando: sábado, 21, às 19 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Quanto: R$ 40 (meia-entrada), R$ 60 (ingresso social) e R$ 80 (inteira) via Sympla
- Instagram: @orquestra_eleazar_de_carvalho