Marina Sena celebra o verão com show em Fortaleza em março

Marina Sena apresenta o projeto "Marinada" e celebra o verão em show em Fortaleza em março / Crédito: Gabriela Schmidt/Divulgação

A cantora mineira Marina Sena faz show em Fortaleza em 1º de março no Ahau Beach Club, na Praia do Futuro, às 15 horas. A artista apresenta o projeto “Marinada”. Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira, 20, a partir das 12 horas. O show de Marina Sena integra o Zep Sessions, iniciativa do Festival Zepelim focada em shows de artistas nacionais ao longo do ano em Fortaleza.

O Zep Sessions busca expandir a experiência do festival principal. Em janeiro de 2025, o projeto trouxe à Capital o rapper Filipe Ret.

Leia também | Campanha sobre IA na música reúne Marina Sena, Caetano e outros Nesta edição do Zep Sessions, Marina Sena leva ao público o projeto “Marinada”, relacionado ao EP homônimo lançado em dezembro de 2025. O trabalho celebra o verão brasileiro, com colaborações com nomes como Pabllo Vittar e Psirico e faixas como “Carnaval” e “Saí Pra Ver O Mar”.

Marina Sena retorna a Fortaleza após quase quatro meses O show de Marina Sena em Fortaleza em março marca o retorno da cantora à capital cearense após apresentação no Festival Zepelim 2025. Realizado em 15 de novembro no Marina Park, o evento atraiu milhares de fãs e artistas como AnaVitória e Luísa Sonza. Relembre entrevista por vídeo com Marina Sena sobre seu álbum de estreia

Na ocasião, Marina Sena interpretou faixas do seu álbum mais recente, “Coisas Naturais” (2025), e hits que marcaram sua carreira. Ela foi indicada ao Grammy Latino no ano passado. Os valores do ingressos custam a partir de R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira), e estão à venda no site Ingresse. Atualizado em 20/01, às 12:14