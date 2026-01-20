Marina Sena celebra o verão com show em Fortaleza em março

Marina Sena celebra o verão com show em Fortaleza em marçoA cantora mineira Marina Sena retorna a Fortaleza para show que celebra a brasilidade e o verão; apresentação ocorre quase quatro meses após participação no Festival Zepelim
A cantora mineira Marina Sena faz show em Fortaleza em 1º de março no Ahau Beach Club, na Praia do Futuro, às 15 horas. A artista apresenta o projeto “Marinada”.
Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira, 20, a partir das 12 horas. O show de Marina Sena integra o Zep Sessions, iniciativa do Festival Zepelim focada em shows de artistas nacionais ao longo do ano em Fortaleza.
O Zep Sessions busca expandir a experiência do festival principal. Em janeiro de 2025, o projeto trouxe à Capital o rapper Filipe Ret.
Nesta edição do Zep Sessions, Marina Sena leva ao público o projeto “Marinada”, relacionado ao EP homônimo lançado em dezembro de 2025.
O trabalho celebra o verão brasileiro, com colaborações com nomes como Pabllo Vittar e Psirico e faixas como “Carnaval” e “Saí Pra Ver O Mar”.
Marina Sena retorna a Fortaleza após quase quatro meses
O show de Marina Sena em Fortaleza em março marca o retorno da cantora à capital cearense após apresentação no Festival Zepelim 2025.
Realizado em 15 de novembro no Marina Park, o evento atraiu milhares de fãs e artistas como AnaVitória e Luísa Sonza.
Na ocasião, Marina Sena interpretou faixas do seu álbum mais recente, “Coisas Naturais” (2025), e hits que marcaram sua carreira. Ela foi indicada ao Grammy Latino no ano passado.
Os valores do ingressos custam a partir de R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira), e estão à venda no site Ingresse.
Atualizado em 20/01, às 12:14
Marina Sena em Fortaleza
- Quando: domingo, 1º de março, às 15 horas
- Onde: Ahau Beach Club (Av. Clóvis Arrais Maia, 4567 - Praia do Futuro II)
- Quanto: a partir de R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira)
- Vendas: site Ingresse.com e no Ahau Beach Club