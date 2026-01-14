Adoção e violência contra a mulher: como Maneco falou da vida real

Manoel Carlos (1933 - 2026) foi um célebre autor de novelas brasileiras / Crédito: Nelson Di Rago /Globo /Divulgação

Ainda que não exista uma “receita pronta” para mudanças efetivas, muitos são os meios que levaram a transformações comportamentais no Brasil. Em um desses caminhos o nome de Manoel Carlos é referência: o merchandising social. Maneco, como era conhecido, se consagrou não apenas como um mero escritor de novelas: seu grande mérito foi retratar com sensibilidade a sociedade brasileira. Confira | Artistas e emissora prestam homenagens a Manoel Carlos nas redes sociais

Falecido no último sábado, 10 de janeiro, em decorrência de complicações da Doença de Parkinson, o autor paulistano é o responsável pelo sucesso das “Helenas” no Brasil. Inspirado numa deusa da mitologia, ele criou personagens de mulheres fortes e implacáveis na teledramaturgia brasileira com esse nome. Em 2020, um de seus trabalhos mais célebres, “Laços de Família”, foi reprisado na TV Globo e impulsionou um inimaginável movimento: uma crescente meteórica de crianças nomeadas como Helena (personagem de Vera Fischer) e Miguel (interpretado por Tony Ramos). Originalmente, a trama foi exibida em 2000. Relacionado | Helena e Miguel lideram ranking de nomes de bebês em 2022 Maneco e o merchandising social O maior impacto dessa novela, no entanto, não foi a explosão de registros em sua homenagem, mas sim o grande movimento de conscientização sobre a leucemia e a doação de medula óssea na reta final.

Abordando a doença de Camila (Carolina Dieckmann), Maneco mobilizou o público e conseguiu um aumento expressivo no número de pessoas cadastradas como doadoras voluntárias no Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea). Leia também | Confira 5 novelas de Manoel Carlos para relembrar o trabalho do autor Antes da trama, o banco recebia cerca de 20 inscrições por mês. Durante e após os primeiros meses do folhetim, ele passou para 900 voluntários mensalmente. Mas esse não foi o único grande feito de Maneco, que potencializou diversas campanhas institucionais e colaborou até para a criação de novas leis brasileiras.

Maneco e o Estatuto da Pessoa Idosa O primeiro grande impacto ocasionou na criação do antigo Estatuto do Idoso (atual Estatuto da Pessoa Idosa). Na trama "Mulheres Apaixonadas", exibida em 2003, o novelista abordou os maus tratos à terceira idade por meio da história de Dóris (Regiane Alves) que maltratava seus avós (Leopoldo e Flora). A comoção do público mobilizou o Congresso para a aprovação da lei de proteção ao grupo. Nas tramas "Por Amor" (1997) e "Páginas da Vida" (2006), Manoel Carlos também destacou a importância do respeito à pessoa idosa.

Ainda em “Mulheres Apaixonadas”, Maneco reverberou o combate à violência contra a mulher, pela história da protagonista Raquel (Helena Ranaldi) que foi perseguida e agredida pelo marido Marcos (Dan Stubach), precisando mudar de cidade para fugir das agressões. Na época, uma reportagem do Estadão revelou que, após a exibição de uma cena em que Raquel denuncia Marcos à polícia, o número de queixas por violência contra a mulher aumentou 40% na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, no Rio de Janeiro. A repercussão deu força à criação da Lei Maria da Penha, em 2006. Maneco e a campanha de adoção O estímulo a adoção de crianças foi outra “cartada” de Manoel Carlos, que retratou o abandono de uma menina com Síndrome de Down rejeitada pela avó biológica, Marta (Lilia Cabral), logo após o nascimento, em “Páginas da Vida” (2006).