Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Adoção e violência contra a mulher: como Maneco falou da vida real

Adoção e violência contra a mulher: como Maneco falou da vida real

Considerado um dos maiores novelistas do Brasil, Manoel Carlos — o Maneco — fez muito mais pelo País do que escrever folhetins
Autor Raquel Aquino
Autor
Raquel Aquino Autor
Ver perfil do autor
Tipo Analise

Ainda que não exista uma “receita pronta” para mudanças efetivas, muitos são os meios que levaram a transformações comportamentais no Brasil. Em um desses caminhos o nome de Manoel Carlos é referência: o merchandising social. Maneco, como era conhecido, se consagrou não apenas como um mero escritor de novelas: seu grande mérito foi retratar com sensibilidade a sociedade brasileira.

Confira | Artistas e emissora prestam homenagens a Manoel Carlos nas redes sociais

Falecido no último sábado, 10 de janeiro, em decorrência de complicações da Doença de Parkinson, o autor paulistano é o responsável pelo sucesso das “Helenas” no Brasil. Inspirado numa deusa da mitologia, ele criou personagens de mulheres fortes e implacáveis na teledramaturgia brasileira com esse nome.

Em 2020, um de seus trabalhos mais célebres, “Laços de Família”, foi reprisado na TV Globo e impulsionou um inimaginável movimento: uma crescente meteórica de crianças nomeadas como Helena (personagem de Vera Fischer) e Miguel (interpretado por Tony Ramos). Originalmente, a trama foi exibida em 2000.

Relacionado | Helena e Miguel lideram ranking de nomes de bebês em 2022

Maneco e o merchandising social

O maior impacto dessa novela, no entanto, não foi a explosão de registros em sua homenagem, mas sim o grande movimento de conscientização sobre a leucemia e a doação de medula óssea na reta final.

Abordando a doença de Camila (Carolina Dieckmann), Maneco mobilizou o público e conseguiu um aumento expressivo no número de pessoas cadastradas como doadoras voluntárias no Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea).

Leia também | Confira 5 novelas de Manoel Carlos para relembrar o trabalho do autor

Antes da trama, o banco recebia cerca de 20 inscrições por mês. Durante e após os primeiros meses do folhetim, ele passou para 900 voluntários mensalmente. Mas esse não foi o único grande feito de Maneco, que potencializou diversas campanhas institucionais e colaborou até para a criação de novas leis brasileiras.

Manoel Carlos (1933 - 2026) foi um célebre autor de novelas brasileiras
Manoel Carlos (1933 - 2026) foi um célebre autor de novelas brasileiras Crédito: Alex Carvalho/Globo/Divulgação

Maneco e o Estatuto da Pessoa Idosa

O primeiro grande impacto ocasionou na criação do antigo Estatuto do Idoso (atual Estatuto da Pessoa Idosa). Na trama "Mulheres Apaixonadas", exibida em 2003, o novelista abordou os maus tratos à terceira idade por meio da história de Dóris (Regiane Alves) que maltratava seus avós (Leopoldo e Flora).

A comoção do público mobilizou o Congresso para a aprovação da lei de proteção ao grupo. Nas tramas “Por Amor” (1997) e “Páginas da Vida” (2006), Manoel Carlos também destacou a importância do respeito à pessoa idosa.

Ainda em “Mulheres Apaixonadas”, Maneco reverberou o combate à violência contra a mulher, pela história da protagonista Raquel (Helena Ranaldi) que foi perseguida e agredida pelo marido Marcos (Dan Stubach), precisando mudar de cidade para fugir das agressões.

Na época, uma reportagem do Estadão revelou que, após a exibição de uma cena em que Raquel denuncia Marcos à polícia, o número de queixas por violência contra a mulher aumentou 40% na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, no Rio de Janeiro. A repercussão deu força à criação da Lei Maria da Penha, em 2006.

Maneco e a campanha de adoção

O estímulo a adoção de crianças foi outra “cartada” de Manoel Carlos, que retratou o abandono de uma menina com Síndrome de Down rejeitada pela avó biológica, Marta (Lilia Cabral), logo após o nascimento, em “Páginas da Vida” (2006).

A luta da protagonista Helena (Regina Duarte) pela adoção da criança impulsionou a adoção de crianças com deficiência e sustentou avanços na aplicação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), e em mudanças posteriores na legislação (como a Lei Nacional da Adoção, de 2009).

A primeira novela de Maneco, “Helena”, de 1952, foi ao ar na TV Paulista (emissora que se tornou a TV Globo). Desde então, o nome se tornou uma referência para aquelas mulheres fortes e independentes, mas que sofrem por dramas familiares e amorosos. O cenário dessas histórias também entrou para o imaginário popular: o Leblon, no Rio de Janeiro.

Manoel Carlos, o Maneco (1933-2026)
Manoel Carlos, o Maneco (1933-2026) Crédito: Cristiana Isidoro/Globo/Divulgação
Maneco e o imaginário do Leblon

Foram, aliás, as novelas de Maneco um grande impacto para o imaginário e economia da Zona Sul carioca, que passou a ser associado a um espaço de afetos, debates éticos e vida cotidiana. Foi graças à Maneco que o Rio se tornou um grande símbolo cultural da televisão brasileira.

As Helenas de Manoel Carlos traziam debates acerca de liberdade feminina, etarismo, mercado de trabalho, família, maternidade e identidade. No Brasil, quase todas quiseram uma vida de Helena: com resiliência e dinheiro para enfrentar os dramas da vida enquanto bebe uma água de coco na praia próxima ao Leblon.

Maneco revolucionou a cultura televisiva, a legislação brasileira e os hábitos de comportamento no País. Falar da obra do paulistano é obrigatoriamente falar da história do Brasil.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar