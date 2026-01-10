Confira 5 novelas de Manoel Carlos para relembrar o trabalho do autor

Manoel Carlos segue recluso em tratamento a Doença de Parkison / Crédito: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

Com cerca de 30 novelas no currículo, o autor começou sua carreira nos anos 1950 e teve sua estreia com o teleteatro, adaptando peças teatrais para a televisão. Sua primeira novela foi ao ar em 1952, na extinta TV Paulista, e chamava-se "Helena", nome que mais tarde se tornaria marca registrada de suas criações. Ao longo da trajetória longeva de Maneco, ele criou diversas Helenas. Em geral, são mulheres fortes que têm papel de destaque nas novelas do autor, em referência à Helena de Troia, figura da mitologia grega. A primeira delas surgiu em "Baila Comigo" (1981), com a atriz Lilian Lemmertz, mãe de Julia Lemmertz. Anos depois, a filha deu vida à última Helena de Maneco, na novela "Em Família" (2014). Regina Duarte, Maitê Proença, Vera Fischer, Christiane Torloni e Taís Araujo foram outras atrizes que interpretaram Helenas em novelas escritas por Manoel Carlos. Na Globo, sua trajetória começou com "Maria, Maria" (1978) e terminou com "Em Família", na qual Bruna Marquezine e Julia Dalavia interpretaram Helena na fase jovem. Relembre o trabalho de Manoel Carlos com 5 novelas que o Vida&Arte separou História de Amor (1995) Helena (Regina Duarte), uma mulher batalhadora, enfrenta a gravidez prematura de sua filha Joyce (Carla Marins), abandonada pelo namorado Caio (Ângelo Paes Leme), e ainda lida com o ex-marido, Assunção (Nuno Leal Maia), um homem conservador que não se conforma com a situação da filha.

A novela desenvolve um caso amoroso complicado entre Helena e Carlos Alberto Moretti (José Mayer), famoso médico casado com Paula (Carolina Ferraz) e disputado também por Sheila (Lilia Cabral), sua sócia na clínica que investe. Por Amor (1997) Na trama principal, Helena (Regina Duarte) viaja para a Itália com a filha Maria Eduarda (Gabriela Duarte) e conhece e se apaixona por Atílio (Antônio Fagundes), arquiteto que mantém um casamento falido com Isabel (Cassia Kis). Maria Eduarda, por sua vez, é namorada de Marcelo (Fábio Assunção). Desses relacionamentos, mãe e filha engravidam na mesma época e dão à luz juntas. Na maternidade, Eduarda perde o útero no parto e seu bebê morre logo em seguida. Sabendo da situação da filha, Helena pede que o médico, platonicamente apaixonado por Eduarda, troque os bebês na maternidade.

Laços de Família (2000) Conta a história de Helena (Vera Fischer), uma empresária de 45 anos, se envolve em um acidente de trânsito com Edu (Reynaldo Gianecchini), um médico recém-formado, 20 anos mais novo. Os dois acabam se apaixonando e vivendo um romance que desperta críticas pela diferença de idade. Filha de Helena, Camila (Carolina Dieckmann), que estuda literatura em Oxford, na Inglaterra, conhece o namorado da mãe no Japão, onde Helena vai visitá-la no início da novela. Mais tarde, de volta ao Brasil, a moça desenvolve uma relação de amizade com Edu. Com o tempo, Camila descobre que está apaixonada pelo médico e que é correspondida. Mulheres Apaixonadas (2003) Após 15 anos casada com Téo (Tony Ramos), Helena (Christiane Torloni) reencontra seu ex-namorado César (José Mayer). No triângulo amoroso, Téo esconde que o filho adotivo do casal é, na verdade, fruto de uma relação extraconjugal.

O viúvo César, por sua vez, enfrenta problemas de paternidade. No início da trama, ele tem um caso com sua assistente, Laura (Carolina Kasting), desaprovado pelos filhos, e logo depois começa a namorar Luciana (Camila Pitanga), que faz residência na clínica onde o neurocirurgião atua. Entre segredos e reviravoltas, Helena e César acabam ficando juntos. Páginas da Vida (2006) Nanda (Fernanda Vasconcellos) vive em Amsterdã, onde estuda Arte e vive um romance com Léo (Thiago Rodrigues). Quando descobre estar grávida, o namorado sugere que ela faça um aborto, deixa um dinheiro e desaparece de sua vida.