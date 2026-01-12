ET de Varginha: o que já foi revelado até AGORA nos episódios

ET de Varginha: resumo dos primeiros episódios; o que já foi revelado?Série do Globoplay revisita o caso de 1996, reúne depoimentos e documentos inéditos e reacende o debate sobre o mistério que marcou o Brasil
Lançada em janeiro de 2026, a série documental O Mistério de Varginha, disponível no Globoplay e exibida também na TV Globo, retoma um dos episódios mais controversos e duradouros da ufologia brasileira.
Dividida em três episódios, a produção revisita o caso ocorrido em 1996, em Minas Gerais, reunindo depoimentos, documentos e imagens de arquivo para reconstituir os acontecimentos e discutir o que há de comprovado, controverso e ainda inconcluso sobre o chamado “ET de Varginha”.
Confira a seguir o contexto do caso que marcou o Brasil.
O suposto avistamento de uma criatura extraterrestre em Varginha, no Sul de Minas Gerais, ocorreu em janeiro de 1996 e ganhou repercussão nacional e internacional.
À época, moradores relataram a presença de um ser de aparência incomum, e rumores sobre a atuação do Exército brasileiro alimentaram teorias de acobertamento por décadas.
A série parte desse contexto histórico para situar o espectador, lembrando como o episódio se espalhou rapidamente pela mídia, foi explorado por programas de televisão e se tornou um símbolo da cultura pop brasileira ligada a fenômenos extraterrestres, inclusive memes.
ET de Varginha: o que mostram os primeiros episódios
Nos episódios iniciais, o documentário se concentra em reconstruir o dia a dia da cidade antes e depois do suposto avistamento. Testemunhas que já haviam falado no passado voltam a dar seus relatos, enquanto jornalistas, pesquisadores e ufólogos contextualizam as informações que circularam na época.
A produção também apresenta registros oficiais, laudos e entrevistas concedidas por autoridades civis e militares ao longo dos anos, destacando as contradições entre versões oficiais e relatos populares.
Segundo o Globoplay, a proposta não é afirmar a existência de vida extraterrestre, mas examinar criticamente os fatos e as narrativas que se consolidaram ao redor do caso.
Outro ponto explorado nos primeiros capítulos é o impacto social e cultural do episódio em Varginha, que passou a ser associada permanentemente ao fenômeno, incorporando o “ET” como símbolo turístico e identitário.
O que já foi revelado pela série
Até aqui, a série reforça que não há provas materiais conclusivas da presença de um ser extraterrestre.
Documentos oficiais citados ao longo dos episódios apontam explicações alternativas para parte dos acontecimentos, como confusão com animais, operações militares de rotina e a amplificação de boatos em um contexto de forte atenção midiática.
Ao mesmo tempo, o documentário destaca lacunas nos registros públicos e decisões pouco transparentes adotadas à época, o que ajudou a manter o caso vivo no imaginário coletivo.
Especialistas ouvidos pela produção afirmam que o silêncio prolongado de algumas autoridades e a ausência de explicações detalhadas contribuíram para a persistência das teorias de conspiração.
A abordagem da série evita conclusões definitivas, apostando na exposição de versões conflitantes e no cruzamento de informações já conhecidas com materiais menos difundidos, alguns deles reunidos a partir de arquivos jornalísticos e entrevistas recentes.
Repercussão e próximos capítulos
Desde a estreia, O Mistério de Varginha tem gerado debate nas redes sociais e reacendido o interesse pelo caso, especialmente entre novas gerações que não acompanharam os acontecimentos originais.
Reportagens do G1 destacam que a série faz parte de um movimento mais amplo do Globoplay de investir em documentários investigativos sobre temas que marcaram a história recente do País.
Os episódios seguintes prometem aprofundar o papel das Forças Armadas, a atuação da imprensa nos anos 1990 e as investigações independentes conduzidas ao longo das últimas décadas.
Ao final, a série se propõe menos a responder definitivamente “o que aconteceu” e mais a mostrar por que, 30 anos depois, o caso do ET de Varginha continua sem uma versão aceita por todos e ainda desperta curiosidade, dúvidas e controvérsia no Brasil.