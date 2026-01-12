ET de Varginha: o que já foi revelado até AGORA nos episódios

Caso ET de Varginha completa 30 anos e volta aos holofotes / Crédito: Reprodução/ Instagram @memorialdoet

Lançada em janeiro de 2026, a série documental O Mistério de Varginha, disponível no Globoplay e exibida também na TV Globo, retoma um dos episódios mais controversos e duradouros da ufologia brasileira. Dividida em três episódios, a produção revisita o caso ocorrido em 1996, em Minas Gerais, reunindo depoimentos, documentos e imagens de arquivo para reconstituir os acontecimentos e discutir o que há de comprovado, controverso e ainda inconcluso sobre o chamado “ET de Varginha”.

A série parte desse contexto histórico para situar o espectador, lembrando como o episódio se espalhou rapidamente pela mídia, foi explorado por programas de televisão e se tornou um símbolo da cultura pop brasileira ligada a fenômenos extraterrestres, inclusive memes. ET de Varginha: o que mostram os primeiros episódios Nos episódios iniciais, o documentário se concentra em reconstruir o dia a dia da cidade antes e depois do suposto avistamento. Testemunhas que já haviam falado no passado voltam a dar seus relatos, enquanto jornalistas, pesquisadores e ufólogos contextualizam as informações que circularam na época. A produção também apresenta registros oficiais, laudos e entrevistas concedidas por autoridades civis e militares ao longo dos anos, destacando as contradições entre versões oficiais e relatos populares.