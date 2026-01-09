ET de Varginha: onde estão hoje as principais testemunhas do caso

ET de Varginha: onde estão hoje as principais testemunhas do casoVeja como vivem hoje as "meninas do ET", que mantêm o mesmo relato há 30 anos e voltaram ao local do avistamento em documentário da Globo
O caso do ET de Varginha ainda desperta curiosidade, mesmo após quase três décadas. As principais testemunhas do episódio, conhecidas como as “meninas do ET”, sustentam a versão apresentada em 1996 e afirmam nunca ter se beneficiado da repercussão da história.
Hoje adultas, com famílias constituídas, elas voltaram a falar publicamente sobre o caso no último episódio da série documental "O Mistério de Varginha".
Exibido nessa quinta-feira, 8, o especial promoveu o reencontro de Kátia Xavier e das irmãs Liliane de Fátima Silva e Valquíria Silva no terreno onde dizem ter visto a criatura.
ET de Varginha: caso que atravessou gerações
Na época do suposto caso, em janeiro de 1996, Kátia tinha 22 anos, enquanto Liliane e Valquíria tinham 16 e 14. Desde então, elas enfrentaram questionamentos, descrédito e polêmicas, mas nunca mudaram a versão do que afirmam ter presenciado naquela tarde.
A série documental mostra que, apesar da notoriedade do caso, não há indícios de que as testemunhas tenham obtido vantagens financeiras ou profissionais por conta da história.
Pelo contrário, todas relatam impactos emocionais profundos ao longo dos anos.
Saiba onde e como estão hoje as mulheres que marcaram a história da ufologia brasileira:
Kátia Xavier
Hoje, Kátia atua como palestrante e cuidadora de idosos. Para ela, falar sobre o episódio faz parte de sua trajetória pessoal e familiar. Segundo a testemunha, relembrar o que viveu é uma forma de preservar a própria história e deixar um legado para filhos e netos.
Kátia afirma que nunca teve medo de contar o que viu, mesmo reconhecendo que o episódio trouxe momentos difíceis, incluindo períodos de sofrimento emocional. Ainda assim, ela reforça que continuará relatando sua versão sempre que for questionada.
Valquíria Silva
Valquíria seguiu um caminho distante dos holofotes e hoje trabalha com a produção e venda de pães de queijo para lanchonetes e buffets da cidade. Mãe de dois filhos, de 19 e 6 anos, ela avalia que a experiência não trouxe benefícios à sua vida.
Segundo Valquíria, o episódio gerou mais transtornos do que aprendizados positivos. Apesar disso, o caso já faz parte da história familiar, a ponto de a filha mais nova comentar com naturalidade que a mãe "viu um ET" em sua cidade.
Liliane Silva
Liliane também construiu uma vida discreta. Atualmente, ela é mãe e avó, e descreve uma rotina marcada por momentos simples ao lado da família. Para ela, o tempo ajudou a transformar a dor em superação.
Mesmo afirmando que venceu os preconceitos e julgamentos ao longo dos anos, Liliane diz que não gostaria de reviver tudo novamente. Ainda assim, reconhece que o episódio faz parte de quem ela é hoje.
A série O Mistério de Varginha
O Mistério de Varginha reúne depoimentos inéditos, documentos, áudios, arquivos históricos e registros oficiais nunca exibidos.
O documentário também aborda versões conflitantes do caso, incluindo a trajetória do ufólogo Ubirajara Rodrigues, que mudou seu posicionamento ao longo dos anos, além de depoimentos de militares e moradores da cidade.
ET de Varginha: onde assistir ao documentário
Com três episódios, o documentário foi exibido na TV aberta, na faixa das 23 horas (horário de Brasília), e também pode ser assistido online no Globoplay.