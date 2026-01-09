ET de Varginha: onde estão hoje as principais testemunhas do caso

Trinta anos após o caso do ET de Varginha, as principais testemunhas seguem firmes em seus relatos / Crédito: Reprodução/Prefeitura de Varginha

O caso do ET de Varginha ainda desperta curiosidade, mesmo após quase três décadas. As principais testemunhas do episódio, conhecidas como as “meninas do ET”, sustentam a versão apresentada em 1996 e afirmam nunca ter se beneficiado da repercussão da história. Hoje adultas, com famílias constituídas, elas voltaram a falar publicamente sobre o caso no último episódio da série documental "O Mistério de Varginha".

Exibido nessa quinta-feira, 8, o especial promoveu o reencontro de Kátia Xavier e das irmãs Liliane de Fátima Silva e Valquíria Silva no terreno onde dizem ter visto a criatura. ET de Varginha: caso que atravessou gerações As meninas que ficaram conhecidas nacionalmente por relatarem ter encontrado um extraterrestre seguem com a mesma versão sobre o que viram naquele ano de 1996. Crédito: Reprodução/Globoplay Na época do suposto caso, em janeiro de 1996, Kátia tinha 22 anos, enquanto Liliane e Valquíria tinham 16 e 14. Desde então, elas enfrentaram questionamentos, descrédito e polêmicas, mas nunca mudaram a versão do que afirmam ter presenciado naquela tarde. A série documental mostra que, apesar da notoriedade do caso, não há indícios de que as testemunhas tenham obtido vantagens financeiras ou profissionais por conta da história.

Pelo contrário, todas relatam impactos emocionais profundos ao longo dos anos. Saiba onde e como estão hoje as mulheres que marcaram a história da ufologia brasileira:

Kátia Xavier Hoje, Kátia atua como palestrante e cuidadora de idosos. Para ela, falar sobre o episódio faz parte de sua trajetória pessoal e familiar. Segundo a testemunha, relembrar o que viveu é uma forma de preservar a própria história e deixar um legado para filhos e netos.

Kátia afirma que nunca teve medo de contar o que viu, mesmo reconhecendo que o episódio trouxe momentos difíceis, incluindo períodos de sofrimento emocional. Ainda assim, ela reforça que continuará relatando sua versão sempre que for questionada. Valquíria Silva Valquíria seguiu um caminho distante dos holofotes e hoje trabalha com a produção e venda de pães de queijo para lanchonetes e buffets da cidade. Mãe de dois filhos, de 19 e 6 anos, ela avalia que a experiência não trouxe benefícios à sua vida.