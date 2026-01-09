Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ET de Varginha: como assistir ao documentário na Globo e Globoplay

ET de Varginha: como assistir ao documentário na Globo e Globoplay

Veja onde e quando acompanhar a série que revisita o caso mais famoso da ufologia brasileira, com depoimentos inéditos e arquivos nunca exibidos
Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O caso do ET de Varginha voltou ao centro das atenções com o lançamento da série documental "O Mistério de Varginha", produzida pelos Estúdios Globo em parceria com a EPTV.

A produção, que estreou nessa terça-feira, 6, revisita o episódio que colocou a cidade do sul de Minas Gerais no mapa da ufologia mundial e reacendeu debates que atravessam quase três décadas.

Leia mais

ET de Varginha: onde assistir ao documentário

Com três episódios, o documentário foi exibido na TV aberta, na faixa das 23 horas (horário de Brasília), e também pode ser assistido online no Globoplay.

A proposta é reconstruir os acontecimentos, analisar versões contraditórias e apresentar novos elementos sobre um caso que nunca deixou de gerar controvérsia.

O que foi o caso do ET de Varginha

Em 20 de janeiro de 1996, três jovens afirmaram ter visto uma criatura estranha em um terreno baldio de Varginha. Segundo o relato, o ser tinha pele marrom, olhos grandes e vermelhos e uma cabeça volumosa em formato de coração, com três protuberâncias.

Nos dias anteriores, moradores também relataram movimentações incomuns e objetos no céu da região.

O episódio rapidamente ganhou repercussão nacional e internacional, tornando-se o caso de suposto contato extraterrestre mais conhecido do Brasil. Desde então, versões oficiais, teorias alternativas e investigações independentes disputam espaço na narrativa.

>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp

Depoimentos inéditos e versões conflitantes

Entre os destaques da série estão os relatos de Kátia, Liliane e Valquíria, conhecidas como as “três meninas do ET”, que relembram o episódio e mostram como o caso marcou suas vidas.

A produção também traz depoimentos inéditos de militares, além de documentos e áudios nunca exibidos, ampliando o leque de versões sobre o que realmente aconteceu.

Serviço — Documentário: O Mistério de Varginha

  • Onde assistir: Globoplay
  • Quando: já disponível
  • Formato: série documental em três episódios

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar