ET de Varginha: como assistir ao documentário na Globo e Globoplay

ET de Varginha: como assistir ao documentário na Globo e GloboplayVeja onde e quando acompanhar a série que revisita o caso mais famoso da ufologia brasileira, com depoimentos inéditos e arquivos nunca exibidos
O caso do ET de Varginha voltou ao centro das atenções com o lançamento da série documental "O Mistério de Varginha", produzida pelos Estúdios Globo em parceria com a EPTV.
A produção, que estreou nessa terça-feira, 6, revisita o episódio que colocou a cidade do sul de Minas Gerais no mapa da ufologia mundial e reacendeu debates que atravessam quase três décadas.
ET de Varginha: onde assistir ao documentário
Com três episódios, o documentário foi exibido na TV aberta, na faixa das 23 horas (horário de Brasília), e também pode ser assistido online no Globoplay.
A proposta é reconstruir os acontecimentos, analisar versões contraditórias e apresentar novos elementos sobre um caso que nunca deixou de gerar controvérsia.
O que foi o caso do ET de Varginha
Em 20 de janeiro de 1996, três jovens afirmaram ter visto uma criatura estranha em um terreno baldio de Varginha. Segundo o relato, o ser tinha pele marrom, olhos grandes e vermelhos e uma cabeça volumosa em formato de coração, com três protuberâncias.
Nos dias anteriores, moradores também relataram movimentações incomuns e objetos no céu da região.
O episódio rapidamente ganhou repercussão nacional e internacional, tornando-se o caso de suposto contato extraterrestre mais conhecido do Brasil. Desde então, versões oficiais, teorias alternativas e investigações independentes disputam espaço na narrativa.
Depoimentos inéditos e versões conflitantes
Entre os destaques da série estão os relatos de Kátia, Liliane e Valquíria, conhecidas como as “três meninas do ET”, que relembram o episódio e mostram como o caso marcou suas vidas.
A produção também traz depoimentos inéditos de militares, além de documentos e áudios nunca exibidos, ampliando o leque de versões sobre o que realmente aconteceu.
Serviço — Documentário: O Mistério de Varginha
- Onde assistir: Globoplay
- Quando: já disponível
- Formato: série documental em três episódios