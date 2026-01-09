ET de Varginha: como assistir ao documentário na Globo e Globoplay

A série documental "O Mistério de Varginha" reconta um dos episódios mais intrigantes do Brasil. Saiba como assistir à produção exibida na Globo e disponível no Globoplay / Crédito: Jackson Amorim/EPTV

O caso do ET de Varginha voltou ao centro das atenções com o lançamento da série documental "O Mistério de Varginha", produzida pelos Estúdios Globo em parceria com a EPTV. A produção, que estreou nessa terça-feira, 6, revisita o episódio que colocou a cidade do sul de Minas Gerais no mapa da ufologia mundial e reacendeu debates que atravessam quase três décadas.