ET de Varginha: tudo o que se sabe hoje sobre o caso que virou lenda

O caso do ET de Varginha segue sem uma conclusão oficial aceita por todos / Crédito: Reprodução/Prefeitura de Varginha

O caso conhecido como ET de Varginha atravessou quase 30 anos sem uma resposta definitiva e permanece como um dos episódios mais emblemáticos da história recente do Brasil. Misturando relatos de testemunhas, investigações militares, controvérsias e revisitações documentais, o episódio transformou a cidade do Sul de Minas em referência mundial quando o assunto é ufologia, a área de estudos dedicada a objetos voadores não-identificados (OVNIs).

O episódio que colocou Varginha no mapa da ufologia Foi em 4 de fevereiro de 1996 que Varginha entrou definitivamente para a história da ufologia brasileira. Naquele dia, o programa Fantástico exibiu uma reportagem que narrava o encontro de três jovens com uma criatura estranha, em um terreno baldio da cidade, semanas antes. A matéria teve efeito imediato. Depoimentos começaram a surgir, a imprensa nacional e internacional passou a acompanhar o caso, enquanto autoridades negavam qualquer ocorrência fora do comum. O suposto ser chegou a ser apelidado pelo Wall Street Journal de “fedorento extraterrestre”, expressão que ajudou a fixar o episódio na cultura pop.

O relato das três jovens e o início da comoção A versão mais conhecida do caso remonta à tarde de 20 de janeiro de 1996. Liliane Fátima da Silva, então com 16 anos, Valquíria Aparecida da Silva, de 14, e Kátia de Andrade Xavier, de 22, caminhavam pelo bairro Santana quando decidiram atravessar um terreno baldio. Segundo relataram, elas se depararam com uma criatura que não se parecia com nenhum ser humano ou animal conhecido. Liliane descreveu, meses depois, olhos vermelhos sem pupilas, pele marrom escura com aparência oleosa e ausência de boca ou nariz visíveis. O ser estaria agachado, aparentemente tentando se proteger do sol.