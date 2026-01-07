ET de Varginha: documentário retoma mistérios dos anos 90

ET de Varginha: documentário retoma mistérios deixados em aberto nos anos 90Em três episódios, o caso da criatura descrita por três jovens de Varginha, Minas Gerais, em 1996, é relembrado; veja detalhes
‘O Mistério de Varginha’ tem os três episódios transmitidos em 6, 7 e 8 de janeiro, às 23 horas (horário de Brasília), na TV Globo.
Nesta terça, a série começou após o longa ‘O Auto da Compadecida 2’. Depois da transmissão dos episódios na TV, todos estarão disponíveis no Globoplay.
Em formato de documentário, o caso das três jovens que teriam avistado uma criatura espacial em Varginha, em Minas Gerais, relatado ao Fantástico, há 30 anos, é relembrado em detalhes.
Na reportagem, uma imagem do alienígena foi apresentada, de acordo com o que foi relatado por Valquíria, Liliane e Kátia, em 1996.
A descrição detalhada do que foi visto ganhou repercussão nacional e internacional da mídia, dividindo opiniões, entre os que acreditavam e não acreditavam.
Além do que já se sabe, a série explorará o segredo guardado pelo neurologista Ítalo Venturelli desde o acontecimento. O médico revela ter conhecido a criatura quando foi chamado ao principal hospital da cidade.
“Era branco, com o crânio em forma de gota e olhos lilás", relatou ao Fantástico neste domingo.
Com a lembrança do momento marcante da televisão brasileira dos anos 90, novos fatos também serão introduzidos para a trama, que até hoje não teve conclusão.
Caso do ET de Varginha: saiba o que aconteceu
O caso, chamado de “ET de Varginha”, foi muito debatido desde a transmissão da reportagem. Antes de ser algo comentado na mídia, foi um momento inesperado para três jovens que andavam no local onde tudo aconteceu.
As irmãs Liliane e Valquíria Silva caminhavam com a amiga, Kátia de Andrade, próximo ao terreno baldio em que a criatura foi avistada, no fim de tarde do dia 26 de janeiro de 1996.
Com a descrição de um ser, que naquele momento estava encostado em um muro, o País passou a olhar para o céu e temer uma abdução enquanto procuram por naves e seres como o visto.
Na reportagem, responsável pela repercussão do acontecimento, Liliane descreveu a criatura que tinha olhos vermelhos e arregalados; dedos compridos; e três calombos na cabeça, sobre os quais tem a incerteza de serem chifres.
Com mais informações dadas, os médicos e produtores por trás da transmissão do caso dizem que os relatos são claros e frescos, o que tornava difícil de acreditar que tudo fosse mentira.
O Mistério da Varginha: documentário levanta novas questões e dúvidas
Para representar o que foi visto pelas três testemunhas, um desenho foi feito para representar a criatura.
Quem vê o retrato, condizente com o relatado pelas jovens, difere um público que acredita e outro que não. Atravessando gerações, o debate ainda é presente na cidade e entre os que não esquecem o que viram na reportagem.
Com a estreia do documentário, novas questões podem ser levantadas. Arquivos, defesas científicas, relatos e mídias nunca vistos antes poderão mudar a opinião do público que ainda indaga sobre o caso.
Diante das novidades, permanecem as dúvidas sobre o que as meninas realmente viram e se aquilo poderia ser algo além de uma explicação convencional.
Caso haja alguma confirmação de natureza sobrenatural, surgem também questionamentos sobre a possível origem da criatura e o que ela estaria fazendo naquele terreno baldio naquela tarde.
Os três episódios resgatam a história da Ufologia, estudo de Fenômenos de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs/UFOs), abordando o ET brasileiro e os mistérios que ainda o rodeiam.