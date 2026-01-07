ET de Varginha: documentário retoma mistérios dos anos 90

Imagem da estátua do ET de Varginha, em Minas Gerais / Crédito: Divulgação/Prefeitura de Varginha

‘O Mistério de Varginha’ tem os três episódios transmitidos em 6, 7 e 8 de janeiro, às 23 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Nesta terça, a série começou após o longa ‘O Auto da Compadecida 2’. Depois da transmissão dos episódios na TV, todos estarão disponíveis no Globoplay.

Em formato de documentário, o caso das três jovens que teriam avistado uma criatura espacial em Varginha, em Minas Gerais, relatado ao Fantástico, há 30 anos, é relembrado em detalhes. Na reportagem, uma imagem do alienígena foi apresentada, de acordo com o que foi relatado por Valquíria, Liliane e Kátia, em 1996. A descrição detalhada do que foi visto ganhou repercussão nacional e internacional da mídia, dividindo opiniões, entre os que acreditavam e não acreditavam. Além do que já se sabe, a série explorará o segredo guardado pelo neurologista Ítalo Venturelli desde o acontecimento. O médico revela ter conhecido a criatura quando foi chamado ao principal hospital da cidade.

"Era branco, com o crânio em forma de gota e olhos lilás", relatou ao Fantástico neste domingo. Com a lembrança do momento marcante da televisão brasileira dos anos 90, novos fatos também serão introduzidos para a trama, que até hoje não teve conclusão.

Caso do ET de Varginha: saiba o que aconteceu O caso, chamado de “ET de Varginha”, foi muito debatido desde a transmissão da reportagem. Antes de ser algo comentado na mídia, foi um momento inesperado para três jovens que andavam no local onde tudo aconteceu.

As irmãs Liliane e Valquíria Silva caminhavam com a amiga, Kátia de Andrade, próximo ao terreno baldio em que a criatura foi avistada, no fim de tarde do dia 26 de janeiro de 1996. Com a descrição de um ser, que naquele momento estava encostado em um muro, o País passou a olhar para o céu e temer uma abdução enquanto procuram por naves e seres como o visto. ET de Varginha foi descrito pelas jovens como mostra no desenho demonstrado ao Fantástico Crédito: Reprodução/Fantástico/g1