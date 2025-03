Disney+: série com Bruna Marquezine é renovada para 2ª temporada

"Amor da Minha Vida", série brasileira com Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, pode ser assistida no Disney+ / Crédito: Disney+/Divulgação

A série brasileira “Amor da Minha Vida” irá ganhar uma nova temporada. A novidade foi confirmada pelo colunista Gabriel Vaquer, do F5, que detalhou que o desenvolvimento do roteiro deve iniciar no mês de maio. Lançada em novembro de 2024 no Disney+, a produção nacional é original da plataforma de streaming e marca a estreia de Bruna Marquezine como produtora, co-diretora e roteirista.

