Taís Araujo protagoniza série de terror da Globo sobre reencarnação

Estrelada por Taís Araujo e Julia Dalavia, "Reencarne" estreia no Globoplay no dia 23 de outubro, com oito episódios que exploram reencarnação, crimes e obsessões
A Globo definiu a data de estreia de “Reencarne”, primeira série de terror produzida pela emissora para o Globoplay. A produção, estrelada por Taís Araujo e Julia Dalavia, chega à plataforma em 23 de outubro, em sintonia com o período do Halloween.

A série já está inteiramente gravada e editada desde o ano passado. Taís Araujo, que atualmente vive Raquel no remake de "Vale Tudo", rodou suas cenas pouco antes de iniciar os trabalhos na novela, no começo de 2024.

Com roteiro de Igor Verde, Elísio Lopes Jr., Amanda Jordão, Juan Jullian e Flávia Lacerda, e direção de Bruno Safadi, "Reencarne" terá oito episódios disponíveis para os assinantes.

A trama acompanha Túlio, ex-policial que deixa a prisão após cumprir 20 anos por matar o melhor amigo e parceiro de trabalho, Caio. O passado volta a assombrá-lo quando Sandra (Julia Dalavia) aparece alegando ser a reencarnação de Caio.

Paralelamente, Feliciano, um cirurgião obcecado por salvar a esposa doente, ultrapassa limites em sua tentativa de mantê-la viva.

Enquanto isso, a delegada Bárbara Lopes (Taís Araujo) enfrenta uma série de assassinatos que desafiam tudo em que acredita.

Além das protagonistas, o elenco reúne nomes como Enrique Diaz, Pedro Caetano, Simone Spoladore e Grace Passô.

