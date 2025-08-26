Taís Araujo protagoniza série de terror da Globo sobre reencarnação

Taís Araujo protagoniza série de terror da Globo sobre reencarnaçãoEstrelada por Taís Araujo e Julia Dalavia, "Reencarne" estreia no Globoplay no dia 23 de outubro, com oito episódios que exploram reencarnação, crimes e obsessões
A Globo definiu a data de estreia de “Reencarne”, primeira série de terror produzida pela emissora para o Globoplay. A produção, estrelada por Taís Araujo e Julia Dalavia, chega à plataforma em 23 de outubro, em sintonia com o período do Halloween.
A série já está inteiramente gravada e editada desde o ano passado. Taís Araujo, que atualmente vive Raquel no remake de "Vale Tudo", rodou suas cenas pouco antes de iniciar os trabalhos na novela, no começo de 2024.
Leia Também | Ícone do boxe, Maguila é tema de documentário da Globoplay
Com roteiro de Igor Verde, Elísio Lopes Jr., Amanda Jordão, Juan Jullian e Flávia Lacerda, e direção de Bruno Safadi, "Reencarne" terá oito episódios disponíveis para os assinantes.
A trama acompanha Túlio, ex-policial que deixa a prisão após cumprir 20 anos por matar o melhor amigo e parceiro de trabalho, Caio. O passado volta a assombrá-lo quando Sandra (Julia Dalavia) aparece alegando ser a reencarnação de Caio.
Paralelamente, Feliciano, um cirurgião obcecado por salvar a esposa doente, ultrapassa limites em sua tentativa de mantê-la viva.
Leia mais
Enquanto isso, a delegada Bárbara Lopes (Taís Araujo) enfrenta uma série de assassinatos que desafiam tudo em que acredita.
Além das protagonistas, o elenco reúne nomes como Enrique Diaz, Pedro Caetano, Simone Spoladore e Grace Passô.