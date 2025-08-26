Taís Araujo protagoniza série de terror da Globo sobre reencarnação

"Reencarne" estreia no Globoplay em outubro com Taís Araujo / Crédito: Cris Vidal/ Divulgação

A Globo definiu a data de estreia de “Reencarne”, primeira série de terror produzida pela emissora para o Globoplay. A produção, estrelada por Taís Araujo e Julia Dalavia, chega à plataforma em 23 de outubro, em sintonia com o período do Halloween. A série já está inteiramente gravada e editada desde o ano passado. Taís Araujo, que atualmente vive Raquel no remake de "Vale Tudo", rodou suas cenas pouco antes de iniciar os trabalhos na novela, no começo de 2024.