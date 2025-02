Qual é o final de 'História de Amor'? Lembre desfecho da novela da Globo

Final de 'História de Amor': Helena e Carlos ficam juntos na novela?

Helena e Carlos ficam juntos no final de "História de Amor". Na trama, o relacionamento do médico com Paula (Carolina Ferraz) dura pouco e, após uma tragédia, ela finalmente aceita que o ex seja feliz ao lado de Helena.

Nos capítulos finais, a protagonista ainda revela que está grávida.

'História de Amor': qual o final de Paula na novela?

Durante a trama amorosa da novela, Paula engravida de Carlos quando o médico já está se relacionando com Helena, mas sofre perda gestacional após ser vítima de um acidente enquanto é perseguida por Sheila.