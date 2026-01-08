Bloco Lança Perfume apresenta obra de Rita Lee em versão carnavalesca

Liderado pela banda Jardim Suspenso, bloco Lança Perfume estreia em Fortaleza apresentando obra de Rita Lee em ritmo de Carnaval

Considerada a rainha do rock do Brasil, Rita Lee emplacou diversos hits em sua carreira solo. Um deles, tornou-se o nome do novo bloco de Carnaval de Fortaleza. " Lança Perfume - Carnavalizando Rita Lee " estreia no sábado, 10, na Praia de Iracema.

Comandado pela cearense Jardim Suspenso, banda de tributo à Rita Lee, o bloco apresenta os clássicos da obra da artista em ritmo carnavalesco, misturando rock, pop e ritmos populares.

"Lança Perfume", "Erva Venenosa" e "Ovelha Negra" são alguns dos maiores sucessos da roqueira que estão no repertório do grupo fundado em 2010.

O evento faz parte da agenda de Pré-Carnaval 2026, que teve início em janeiro com festas e shows, e ocorre no Bar do Mincharia durante o fim da tarde deste sábado.

