Bloco Lança Perfume apresenta obra de Rita Lee em versão carnavalesca

Bloco Lança Perfume apresenta obra de Rita Lee em versão carnavalescaLiderado pela banda Jardim Suspenso, bloco Lança Perfume estreia em Fortaleza apresentando obra de Rita Lee em ritmo de Carnaval
Considerada a rainha do rock do Brasil, Rita Lee emplacou diversos hits em sua carreira solo. Um deles, tornou-se o nome do novo bloco de Carnaval de Fortaleza. "Lança Perfume - Carnavalizando Rita Lee" estreia no sábado, 10, na Praia de Iracema.
LEIA TAMBÉM | Carnaval 2026: confira programação do fim de semana em Fortaleza
Comandado pela cearense Jardim Suspenso, banda de tributo à Rita Lee, o bloco apresenta os clássicos da obra da artista em ritmo carnavalesco, misturando rock, pop e ritmos populares.
"Lança Perfume", "Erva Venenosa" e "Ovelha Negra" são alguns dos maiores sucessos da roqueira que estão no repertório do grupo fundado em 2010.
O evento faz parte da agenda de Pré-Carnaval 2026, que teve início em janeiro com festas e shows, e ocorre no Bar do Mincharia durante o fim da tarde deste sábado.
Lança Perfume - Carnavalizando Rita Lee
- Quando: sábado, 10, às 17h30min
- Onde: Bar do Mincharia (rua Pacajus, 05 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 13 (couvert)
- Mais informações: (85) 98631 2139