Stranger Things: quanto custa se hospedar na casa original

A casa serviu como locação para as gravações de Stranger Things / Crédito: Reprodução / Airbnb The Byers House

A "Casa dos Byers", usada como locação para as filmagens de Stranger Things, está disponível para alugar no Airbnb. Localizada em Fayetteville, na Geórgia, onde Joyce (Winona Ryder) vive com seus filhos Will (Noah Schnapp) e Jonathan (Charlie Heaton), a residência possui o interior todo decorado, inspirado em Hawkins dos anos 80, a cidade fictícia da série.

A casa possui três quartos, seis camas e dois banheiros. Em janeiro, poucos dias estão disponíveis até a publicação desta matéria; depois, está tudo reservado até julho. Volta a ser possível alugar apenas no segundo semestre de 2026. Na plataforma de hospedagem, os proprietários registram que a casa é voltada para os fãs e turistas que queiram visitar e ter a experiência imersiva no cenário da série. Fotos e vídeos com apelo comercial só são autorizados com consentimento prévio do proprietário. Caso um influenciador ou alguma marca queira gravar publicidades nas áreas da casa, é necessário assinar um contrato, com uma taxa mínima de filmagem comercial de 500 dólares (R$ 2.714,25) para ações de mídia comercial.