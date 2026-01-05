Stranger Things: quanto custa se hospedar na casa original

Quanto custa se hospedar na casa original de Stranger ThingsImóvel usado em gravações de Stranger Things, em Georgia, nos Estados Unidos, recria o cenário da série e está disponível para reservas; veja valor
A "Casa dos Byers", usada como locação para as filmagens de Stranger Things, está disponível para alugar no Airbnb.
Localizada em Fayetteville, na Geórgia, onde Joyce (Winona Ryder) vive com seus filhos Will (Noah Schnapp) e Jonathan (Charlie Heaton), a residência possui o interior todo decorado, inspirado em Hawkins dos anos 80, a cidade fictícia da série.
A fachada da casa aparece nas primeiras temporadas, porém, as cenas em seu interior eram feitas em estúdio. Depois dos episódios das duas primeiras temporadas lançadas, a residência foi decorada durante um ano com a ajuda de fãs e profissionais para ficar fiel ao máximo ao universo de Stranger Things.
Jogos de tabuleiro, fitas VHS, televisão antiga e a icônica parede com LED, símbolo da série, decoram a casa. Pensando na usabilidade, para além da ficção do Mundo Invertido, os locadores disponibilizam uma TV plana e eletrodomésticos atuais.
O valor varia de acordo com a época do ano, mas, até o momento, uma noite na casa de Stranger Things está custando R$ 10.602,33 no Airbnb. Além do valor da diária, é cobrado uma taxa de imposto.
A casa possui três quartos, seis camas e dois banheiros. Em janeiro, poucos dias estão disponíveis até a publicação desta matéria; depois, está tudo reservado até julho. Volta a ser possível alugar apenas no segundo semestre de 2026.
Na plataforma de hospedagem, os proprietários registram que a casa é voltada para os fãs e turistas que queiram visitar e ter a experiência imersiva no cenário da série. Fotos e vídeos com apelo comercial só são autorizados com consentimento prévio do proprietário.
Caso um influenciador ou alguma marca queira gravar publicidades nas áreas da casa, é necessário assinar um contrato, com uma taxa mínima de filmagem comercial de 500 dólares (R$ 2.714,25) para ações de mídia comercial.