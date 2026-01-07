Dia do Leitor foi criado em homenagem ao O POVO; entenda

Dia do Leitor foi criado em homenagem à fundação do O POVO / Crédito: João Filho Tavares

7 de janeiro marca no calendário o Dia do Leitor no Brasil. A data celebra as pessoas que cultivam o hábito da leitura, não apenas como uma homenagem aos apaixonados por livros, mas também à criação do O POVO. O calendário marca ainda o aniversário do veículo, que, neste mesmo dia, em 2026, chega aos 98 anos de história.

A empresa jornalística cearense foi criada por Demócrito Rocha, jornalista e poeta, em 7 de janeiro de 1928. Membro da Academia Cearense de Letras, suas obras deixaram marcas na cultura literária regional.

Dia do Leitor: entenda a homenagem ao O POVO e Demócrito Rocha Marcando o amor e importância da literatura na vida pública, 7 de janeiro foi determinado como o Dia do Leitor. A homenagem ao O POVO se deu pelo suplemento literário “Maracajá”, criado por Demócrito Rocha, em 1929, um ano depois da criação do jornal. Por isso, enquanto o factual era movimentado, a cultura também tinha espaço. O veículo de comunicação começou a fazer o seu nome pela publicação de fatos políticos de corrupção. Entre as folhas do impresso, o Maracajá podia ser encontrado, divulgando o movimento modernista da literatura cearense.

Imagem de Demócrito Rocha Crédito: Arquivo Pessoal Com outras edições e nomes importantes, o suplemento foi considerado o principal divulgador do movimento. No caderno literário, Demócrito Rocha e outros intelectuais, como Rachel de Queiroz, tiveram suas obras publicadas. A não ser pelo poema “Rio Jaguaribe”, de 1929, publicado no aniversário de um ano do jornal, o jornalista e poeta não teve nenhuma obra publicada em livro. O poema foi citado e publicado em antologias poéticas.

O que escrevia e era publicado no Maracajá tinha a assinatura de seu pseudônimo, usado como Antônio Garrido. Suas escritas focavam no regionalismo cearense com o toque do modernismo. Demócrito Rocha nasceu em Caravelas, Bahia, em 1888, e faleceu em Fortaleza, Ceará, em 1943, aos 55 anos. Foi um importante jornalista, poeta e deputado federal, além de membro da Academia Cearense de Letras e do Instituto do Ceará.

Dia do Leitor: saiba como desenvolver e promover o hábito da leitura A leitura é um hábito que, além de exercício mental, impulsiona o conhecimento e o desenvolvimento de interpretação, cognição e curiosidade nas pessoas. Para muitas pessoas, um livro é uma "válvula de escape". Da ação e suspense, fantasia e ficção até o romance clichê, tramas podem levar seus leitores a lugares distantes da própria realidade. Não apenas como fuga, é um hábito de autoconhecimento. Por meio dos livros, que trazem temas psicológicos ou não, interesses e fatos sobre quem lê podem ser revelados e despertados em algumas páginas ou trechos marcantes.