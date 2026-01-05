Netflix terá documentário sobre 5ª temporada de Stranger Things

Quinta e última temporada de "Stranger Things" é lançada em três volumes na Netflix / Crédito: Netflix/Divulgação

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 5, por meio de suas redes sociais, a produção de um documentário sobre os bastidores da quinta e última temporada de Stranger Things. Intitulada “A Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5”, a produção estreia na próxima segunda-feira, 12, exclusivamente na plataforma de streaming.

Junto com o anúncio, a Netflix publicou o primeiro trailer do documentário e revelou alguns números do processo de gravação da temporada final: foram oito episódios, com 10 horas e 20 minutos de duração, gravados ao longo de 224 dias. "Muita coisa aconteceu para chegarmos aqui", destacou a plataforma na publicação.

O documentário acompanha de perto o processo de encerramento de uma das séries mais populares do catálogo da Netflix, registrando o trabalho do elenco, dos criadores e da equipe técnica durante a produção dos episódios finais.

A proposta é mostrar desde as decisões criativas até o impacto emocional da despedida Dirigido por Martina Radwan, o filme reúne imagens de bastidores, ensaios, gravações e momentos íntimos vividos ao longo da produção. O episódio final da série foi lançado no dia 31 de dezembro de 2025. Em comunicado divulgado junto ao anúncio, Radwan afirmou que acompanhou as gravações da última temporada por cerca de um ano. Segundo ela, o acesso ao set e à equipe permitiu registrar não apenas o processo criativo, mas também as relações construídas ao longo dos anos.

A diretora já trabalhou em documentários como "Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow" (2023), sobre a vida de três órfãos da Mongólia, e venceu um Emmy como diretora de fotografia por "Girls State" (2024). Volume 2 da quinta e última temporada de "Stranger Things" foi lançado no Natal Crédito: Netflix/Divulgação O trailer divulgado antecipa momentos marcantes do encerramento da série, como a leitura final do roteiro e o último dia de gravações. Em narração, Ross Duffer comenta a dificuldade de escrever as falas finais dos personagens, enquanto Matt Duffer relembra o impacto de concluir a história.