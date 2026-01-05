Netflix terá documentário sobre 5ª temporada de Stranger Things

Netflix terá documentário sobre 5ª temporada de Stranger ThingsProdução sobre Stranger Things mostra bastidores da quinta temporada e estreia em 12 de janeiro na plataforma
A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 5, por meio de suas redes sociais, a produção de um documentário sobre os bastidores da quinta e última temporada de Stranger Things.
Intitulada “A Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5”, a produção estreia na próxima segunda-feira, 12, exclusivamente na plataforma de streaming.
Junto com o anúncio, a Netflix publicou o primeiro trailer do documentário e revelou alguns números do processo de gravação da temporada final: foram oito episódios, com 10 horas e 20 minutos de duração, gravados ao longo de 224 dias. “Muita coisa aconteceu para chegarmos aqui”, destacou a plataforma na publicação.
O documentário acompanha de perto o processo de encerramento de uma das séries mais populares do catálogo da Netflix, registrando o trabalho do elenco, dos criadores e da equipe técnica durante a produção dos episódios finais.
A proposta é mostrar desde as decisões criativas até o impacto emocional da despedida
Dirigido por Martina Radwan, o filme reúne imagens de bastidores, ensaios, gravações e momentos íntimos vividos ao longo da produção. O episódio final da série foi lançado no dia 31 de dezembro de 2025.
Em comunicado divulgado junto ao anúncio, Radwan afirmou que acompanhou as gravações da última temporada por cerca de um ano.
Segundo ela, o acesso ao set e à equipe permitiu registrar não apenas o processo criativo, mas também as relações construídas ao longo dos anos.
A diretora já trabalhou em documentários como "Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow" (2023), sobre a vida de três órfãos da Mongólia, e venceu um Emmy como diretora de fotografia por "Girls State" (2024).
O trailer divulgado antecipa momentos marcantes do encerramento da série, como a leitura final do roteiro e o último dia de gravações. Em narração, Ross Duffer comenta a dificuldade de escrever as falas finais dos personagens, enquanto Matt Duffer relembra o impacto de concluir a história.
As imagens mostram reações emocionadas do elenco, incluindo Millie Bobby Brown e Noah Schnapp, além de registros dos atores ainda jovens nas primeiras temporadas.
A prévia também mostra debates na sala dos roteiristas sobre o destino de personagens centrais, como Eleven. Em um dos trechos, Millie Bobby Brown afirma: “Eu não estou pronta para deixar ir”. O trailer se encerra com o anúncio oficial do fim das gravações, simbolizado por confetes caindo no estúdio.
Em nota conjunta, os irmãos Duffer explicaram que a ideia do documentário surgiu do desejo de recuperar o espírito dos antigos extras de bastidores, comuns em lançamentos em mídia física.
Eles citaram os making ofs da trilogia "O Senhor dos Anéis" como referência e destacaram que esse tipo de conteúdo se tornou mais raro com o avanço do streaming.