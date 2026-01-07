'As Crônicas de Nárnia', da Netflix, será lançado nos cinemas

Novo filme de Nárnia terá lançamento nos cinemas e depois na Netflix / Crédito: Divulgação/Disney

A Netflix começa a desenhar com mais clareza a estratégia para um de seus projetos mais ambiciosos no cinema. A nova adaptação de "As Crônicas de Nárnia", comandada por Greta Gerwig, terá lançamento inicial nas salas de cinema brasileiras em novembro de 2026, antes de chegar ao catálogo da plataforma, em dezembro do mesmo ano.

Leia Também | Netflix terá documentário sobre a 5ª temporada de Stranger Things A confirmação consta no catálogo oficial de lançamentos da empresa para 2026. O longa-metragem marca o início de uma nova fase da saga criada por C.S. Lewis (1898-1963) e aposta em um caminho diferente das versões anteriores. Em vez de revisitar diretamente a história dos irmãos Pevensie, o filme adapta “O Sobrinho do Mago”, livro que funciona como prólogo do universo de Nárnia. A narrativa acompanha Gregório e Polly, duas crianças que descobrem um bosque misterioso capaz de conectá-las a múltiplos mundos. Entre eles, o reino que daria origem a Nárnia.



Elenco de peso na nova produção da Netflix: A produção reúne um elenco de peso. Emma Mackey ("Sex Education") assume o papel de Jadis, a Feiticeira Branca, personagem eternizada por Tilda Swinton na franquia anterior. Também estão no elenco Carey Mulligan, Denise Gough e Daniel Craig, reforçando o tom épico da adaptação idealizada pela diretora de "Barbie". Leia Mais | Relatório divulga as 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2025