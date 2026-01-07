Relatório divulga as 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2025

A canção "P Do Pecado (Ao Vivo)" , do Grupo Menos É Mais e Simone Mendes, foi a música mais tocada no Brasil em 22025 / Crédito: Pro-Música/Divulgação

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 7, pela Pro-Música divulgou quais foram as músicas mais ouvidas nas principais plataformas de streaming (Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster). Entre os destaques, estão os ritmos de sertanejo e pagode. Relacionado | Spotify afirma que hackers invadiram seu catálogo de músicas

Com a liderança do pagode “P Do Pecado (Ao Vivo)”, do Grupo Menos é Mais com Simone Mendes, o gênero sertanejo perdeu o posto de topo no ranking musical após sete anos invicto. O pódio do relatório foi seguido por “Tubarões (Ao Vivo)”, da dupla Diego & Victor Hugo, e “Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo)”, também do grupo Menos é Mais, que fechou o ranking em terceiro.

As demais posições do Top 10 destacam mais dois ritmos da cena urbana: o trap e o funk. Leia também | Como a voz de Marília Mendonça é usada nas músicas póstumas sem uso de IA?

Já no ranking das 50 músicas mais tocadas os artistas em destaque são o grupo Menos é Mais e a dupla Henrique & Juliano, com cinco canções cada. Consecutivamente está Simone Mendes, que soma quatro faixas na lista. Outro destaque da lista é o percentual de músicas nacionais consumidas pelos brasileiros, que somam 47 das 50 totais (97%). Apenas 3 (6%) são internacionais. Relacionado | Livro gratuito reúne análises de 10 músicas de Fausto Nilo