Relatório divulga as 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2025

A canção "P Do Pecado (Ao Vivo)", do Grupo Menos É Mais e Simone Mendes, foi a música mais tocada no Brasil em 22025
Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 7, pela Pro-Música divulgou quais foram as músicas mais ouvidas nas principais plataformas de streaming (Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster). Entre os destaques, estão os ritmos de sertanejo e pagode.

Com a liderança do pagode “P Do Pecado (Ao Vivo)”, do Grupo Menos é Mais com Simone Mendes, o gênero sertanejo perdeu o posto de topo no ranking musical após sete anos invicto.

O pódio do relatório foi seguido por “Tubarões (Ao Vivo)”, da dupla Diego & Victor Hugo, e “Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo)”, também do grupo Menos é Mais, que fechou o ranking em terceiro.

As demais posições do Top 10 destacam mais dois ritmos da cena urbana: o trap e o funk.

Já no ranking das 50 músicas mais tocadas os artistas em destaque são o grupo Menos é Mais e a dupla Henrique & Juliano, com cinco canções cada.

Consecutivamente está Simone Mendes, que soma quatro faixas na lista. Outro destaque da lista é o percentual de músicas nacionais consumidas pelos brasileiros, que somam 47 das 50 totais (97%). Apenas 3 (6%) são internacionais.

Confira abaixo as 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2025

  1. P Do Pecado (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
  2. Tubarões (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo
  3. Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais
  4. Apaga Apaga Apaga (Ao Vivo) – Danilo & Davi
  5. Última Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
  6. Fui Mlk (Feat. Famouskyo) – Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs
  7. Famosinha – Dj Caio Vieira, Mc Meno K, Mc Rodrigo Do Cn
  8. Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim (Feat. Dj Lc Da Roça, Mc K9, Mc Rodrigo Do Cn & Mc Pl Alves) – Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto
  9. Ilusão De Ótica (Ao Vivo) – Matheus & Kauan, Ana Castela
  10. Cópia Proibida – Léo Foguete
  11. Saudade Burra (Ao Vivo) – Lauana Prado & Simone Mendes
  12. Posso Até Não Te Dar Flores (Feat. Dj Davi Dogdog) – Dj Japa Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Jacaré
  13. Ama Um Maloqueiro – Rafa & Junior, Hugo & Guilherme, Dj Ari Sl
  14. Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars
  15. Mãe Solteira (Feat. Mc G15) – Dg E Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine
  16. Seja Ex (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
  17. Baqueado (Ao Vivo) – Panda, Ícaro & Gilmar
  18. Entregador De Flor (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo
  19. Amigo Da Minha Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
  20. Resenha Do Arrocha – J. Eskine, Alef Donk
  21. Saudade De Quem Eu Sou (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
  22. Apaguei Pra Todos (Ao Vivo) – Ferrugem & Sorriso Maroto
  23. Saudade Proibida (Ao Vivo) – Simone Mendes
  24. Eu Me Apaixonei – Vitinho Imperador
  25. Eu Vou Na Sua Casa – Felipe Amorim, Malibu, Vitão, Bin
  26. Última Noite – Léo Foguete
  27. Pela Última Vez (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Nattan
  28. Barbie – Mc Tuto & Dj Glenner
  29. Cantada Boba (Ao Vivo) – Jorge & Mateus
  30. Pilantra E Meio (Ao Vivo) – Eric Land & Natanzinho Lima
  31. Opa Cadê Eu (Ao Vivo) – Clayton & Romário
  32. Me Ama Ou Me Larga (Ao Vivo) – Simone Mendes
  33. Sequência Feiticeira (Feat. Mc Nito) – Pedro Sampaio, Mc Gw, Mc Jhey, Mc Rodrigo Do Cn
  34. Gosta De Rua (Ao Vivo) – Felipe & Rodrigo
  35. Última Noite – Nattan & Léo Foguete
  36. Mtg Na Imaginação – Dj Topo & Mc Livinho
  37. Escondendo O Ouro (Ao Vivo) – Zé Neto & Cristiano
  38. Bebe E Vem Me Procurar / Quem Ama Sente Saudade (Ao Vivo) – Turma Do Pagode & Grupo Menos É Mais
  39. Veneno (Ao Vivo) – Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano
  40. Tu Es + Águas Purificadoras (Ao Vivo) – Fhop Music, Débora Rabelo & Hamilton Rabelo
  41. 12 Horas / Pra Você Acreditar (Ao Vivo) – Panda, Humberto & Ronaldo, Ícaro & Gilmar
  42. Aquele Lugar (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais
  43. Romântico (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
  44. Mentira Estampada – Wesley Safadão & Natanzinho Lima
  45. Sei Que Tu Me Odeia – Anitta, Mc Danny, Hitmaker
  46. Descer Pra Bc – Brenno & Matheus, Dj Ari Sl
  47. Ordinary – Alex Warren
  48. Lose Control – Teddy Swims
  49. Arruma Um Bão – Israel & Rodolffo
  50. Malvadinho – Mc Luuky & Dj Jb Mix

