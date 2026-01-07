Relatório divulga as 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2025

Relatório divulga as 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2025A canção "P Do Pecado (Ao Vivo)", do Grupo Menos É Mais e Simone Mendes, foi a música mais tocada no Brasil em 22025
Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 7, pela Pro-Música divulgou quais foram as músicas mais ouvidas nas principais plataformas de streaming (Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster). Entre os destaques, estão os ritmos de sertanejo e pagode.
Relacionado | Spotify afirma que hackers invadiram seu catálogo de músicas
Com a liderança do pagode “P Do Pecado (Ao Vivo)”, do Grupo Menos é Mais com Simone Mendes, o gênero sertanejo perdeu o posto de topo no ranking musical após sete anos invicto.
O pódio do relatório foi seguido por “Tubarões (Ao Vivo)”, da dupla Diego & Victor Hugo, e “Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo)”, também do grupo Menos é Mais, que fechou o ranking em terceiro.
As demais posições do Top 10 destacam mais dois ritmos da cena urbana: o trap e o funk.
Leia também | Como a voz de Marília Mendonça é usada nas músicas póstumas sem uso de IA?
Já no ranking das 50 músicas mais tocadas os artistas em destaque são o grupo Menos é Mais e a dupla Henrique & Juliano, com cinco canções cada.
Consecutivamente está Simone Mendes, que soma quatro faixas na lista. Outro destaque da lista é o percentual de músicas nacionais consumidas pelos brasileiros, que somam 47 das 50 totais (97%). Apenas 3 (6%) são internacionais.
Relacionado | Livro gratuito reúne análises de 10 músicas de Fausto Nilo
Confira abaixo as 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2025
- P Do Pecado (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
- Tubarões (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo
- Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais
- Apaga Apaga Apaga (Ao Vivo) – Danilo & Davi
- Última Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
- Fui Mlk (Feat. Famouskyo) – Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs
- Famosinha – Dj Caio Vieira, Mc Meno K, Mc Rodrigo Do Cn
- Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim (Feat. Dj Lc Da Roça, Mc K9, Mc Rodrigo Do Cn & Mc Pl Alves) – Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto
- Ilusão De Ótica (Ao Vivo) – Matheus & Kauan, Ana Castela
- Cópia Proibida – Léo Foguete
- Saudade Burra (Ao Vivo) – Lauana Prado & Simone Mendes
- Posso Até Não Te Dar Flores (Feat. Dj Davi Dogdog) – Dj Japa Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Jacaré
- Ama Um Maloqueiro – Rafa & Junior, Hugo & Guilherme, Dj Ari Sl
- Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars
- Mãe Solteira (Feat. Mc G15) – Dg E Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine
- Seja Ex (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
- Baqueado (Ao Vivo) – Panda, Ícaro & Gilmar
- Entregador De Flor (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo
- Amigo Da Minha Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
- Resenha Do Arrocha – J. Eskine, Alef Donk
- Saudade De Quem Eu Sou (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
- Apaguei Pra Todos (Ao Vivo) – Ferrugem & Sorriso Maroto
- Saudade Proibida (Ao Vivo) – Simone Mendes
- Eu Me Apaixonei – Vitinho Imperador
- Eu Vou Na Sua Casa – Felipe Amorim, Malibu, Vitão, Bin
- Última Noite – Léo Foguete
- Pela Última Vez (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Nattan
- Barbie – Mc Tuto & Dj Glenner
- Cantada Boba (Ao Vivo) – Jorge & Mateus
- Pilantra E Meio (Ao Vivo) – Eric Land & Natanzinho Lima
- Opa Cadê Eu (Ao Vivo) – Clayton & Romário
- Me Ama Ou Me Larga (Ao Vivo) – Simone Mendes
- Sequência Feiticeira (Feat. Mc Nito) – Pedro Sampaio, Mc Gw, Mc Jhey, Mc Rodrigo Do Cn
- Gosta De Rua (Ao Vivo) – Felipe & Rodrigo
- Última Noite – Nattan & Léo Foguete
- Mtg Na Imaginação – Dj Topo & Mc Livinho
- Escondendo O Ouro (Ao Vivo) – Zé Neto & Cristiano
- Bebe E Vem Me Procurar / Quem Ama Sente Saudade (Ao Vivo) – Turma Do Pagode & Grupo Menos É Mais
- Veneno (Ao Vivo) – Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano
- Tu Es + Águas Purificadoras (Ao Vivo) – Fhop Music, Débora Rabelo & Hamilton Rabelo
- 12 Horas / Pra Você Acreditar (Ao Vivo) – Panda, Humberto & Ronaldo, Ícaro & Gilmar
- Aquele Lugar (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais
- Romântico (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
- Mentira Estampada – Wesley Safadão & Natanzinho Lima
- Sei Que Tu Me Odeia – Anitta, Mc Danny, Hitmaker
- Descer Pra Bc – Brenno & Matheus, Dj Ari Sl
- Ordinary – Alex Warren
- Lose Control – Teddy Swims
- Arruma Um Bão – Israel & Rodolffo
- Malvadinho – Mc Luuky & Dj Jb Mix
Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos SampaioDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente