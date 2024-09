Batman 85 anos: Arlequina e Hera Venenosa ganham bonecas Barbie

Arlequina e Hera Venenosa ganham bonecas Barbie Crédito: Jason Tidwell/Divulgação

Barbie virou vilã? Em comemoração aos 85 anos do Batman, as marcas Mattel e DC se uniram e lançaram duas bonecas inspiradas na Arlequina e Hera Venenosa, famosas vilãs do Homem-Morcego. As bonecas são cheias de detalhes, para o agrado dos fãs das duas personagens. A Barbie Hera Venenosa, por exemplo, tem a pele verde — em sua descrição chamada de “cor clorofila” —, além de maquiagem nos olhos em formato de folhas e o cabelo longo e vermelho. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os acessórios também possuem detalhes com plantas: brincos, tiara, bota, meias, estampa da roupa e até um vaso da planta carnívora — o Frank da série animada da Arlequina. Um pequeno arco e flecha dourado finaliza o visual da boneca.

