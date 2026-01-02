'Stranger Things': entenda o que acontece no fim da série

Quinta e última temporada de "Stranger Things" é lançada em três volumes na Netflix. Saiba que horas o Volume 1 será lançado. / Crédito: Netflix/Divulgação

"The Rightside Up", último episódio de "Stranger Things", chegou à Netflix no último dia de 2025, encerrando quase dez anos de produção. Grandes confrontos e algumas mortes marcam o fim das aventuras dos jovens amigos de Hawkins entre o mundo real, o Mundo Invertido e a Dimensão X. LEIA TAMBÉM | O legado do Mundo Invertido: entenda por que "Stranger Things" chega ao final como símbolo da cultura pop

Para o capítulo derradeiro, os protagonistas precisavam enfrentar dois conflitos centrais e correlacionados. De um lado, os monstros da outra dimensão. Do outro, no mundo real, os militares. Eles precisavam impedir o plano do vilão Vecna de colidir realidade e Dimensão X e também os novos experimentos de Dra. Kay. Alerta de spoilers! O último grande confronto com Vecna, portanto, era inevitável. O grupo se dividiu mais uma vez e, no Mundo Invertido, Hopper, Murray, Kali e Eleven contam com a ajuda de Max para tentar derrotar Vecna. Enquanto isso, os militares liderados pela Dra. Kay seguem em busca de Eleven para dar continuidade aos experimentos iniciados por Dr. Brenner.

Depois, ele alcança as crianças na Dimensão X e acaba sendo neutralizado por meio do Devorador de Mentes. Eleven e Will se unem para derrotá-lo, entrando na mente do monstro aracnídio, afetando também Vecna. Quem dá o último golpe contra o vilão, no entanto, é Joyce Byers. Ela o mata decepando sua cabeça com um machado.

Eleven Eleven consegue impedir que a Dimensão X se funda ao mundo real no primeiro confronto do episódio. A protagonista permanece no Mundo Invertido após suas companheiras escaparem.

Os irmãos Duffer, criadores da série, disseram à Netflix que a separação da garota com poderes sobrenaturais era necessária para que os amigos pudessem seguir adiante. O desfecho da história de Eleven fica em aberto, dando ao público a opção de acreditar em uma versão mais otimista ou mais pessimista. A heroína pode ter morrido na explosão do Mundo Invertido ou, como acredita Mike, ela usou seus poderes para fugir, deixando apenas uma simulação de seu corpo no túnel. Outros personagens Agora sem Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max conseguem seguir em frente. A festa de formatura do grupo simboliza a passagem de fase de vida.