HBO Max confirma segunda temporada de 'Beleza Fatal'

Nova fase da novela 'Beleza Fatal' já está em desenvolvimento, mas ainda não tem data de estreia definida pela plataforma
Autor Carolina Passos
A história de Beleza Fatal vai ganhar novos capítulos. A HBO Max anunciou nesta quarta-feira, 17, que a novela terá uma segunda temporada, confirmando a continuidade de uma das produções nacionais mais comentadas do streaming nos últimos meses.

O projeto já está em fase inicial de desenvolvimento, embora ainda não haja previsão de estreia.

O anúncio foi feito por meio de um teaser divulgado pela plataforma, no qual o autor Raphael Montes aparece revisitando a livraria onde teve a ideia original da trama.

No vídeo, ele sinaliza que já trabalha na construção da nova fase da novela, indicando que o universo criado na primeira temporada seguirá sendo expandido.

Até o momento, a HBO Max não divulgou detalhes sobre o enredo nem confirmou quais atores retornarão para os novos capítulos.

Também não há informações sobre mudanças no elenco ou início das gravações.

A expectativa, no entanto, é que a continuação mantenha os principais núcleos responsáveis pelo sucesso da trama.

Relembre a história de 'Beleza Fatal'

Escrita por Raphael Montes, a novela tem direção geral de Maria de Médicis e supervisão de Silvio de Abreu.

Segundo a HBO Max, a produção encerrou sua primeira fase com recordes de desempenho, figurando entre os conteúdos mais assistidos do streaming e liderando indicadores de alcance, novas assinaturas e horas consumidas na América Latina.

No último dia 15, o sucesso da novela foi reforçado com a exibição de um especial de reunião do elenco, que levou nomes como Camila Queiroz, Camila Pitanga, Caio Blat e Giovanna Antonelli de volta à Mansão Argento para relembrar bastidores e momentos marcantes da produção.

A primeira temporada de Beleza Fatal e o especial comemorativo seguem disponíveis na HBO Max.

Já a segunda fase, ainda sem data definida, deve chegar ao catálogo apenas após os próximos lançamentos nacionais da plataforma, mantendo alta a expectativa do público que acompanhou a saga desde o início.

