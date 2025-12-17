HBO Max confirma segunda temporada de 'Beleza Fatal'

: Beleza Fatal vai ganhar novos capítulos na HBO Max / Crédito: Fabio Braga/Divulgação

A história de Beleza Fatal vai ganhar novos capítulos. A HBO Max anunciou nesta quarta-feira, 17, que a novela terá uma segunda temporada, confirmando a continuidade de uma das produções nacionais mais comentadas do streaming nos últimos meses. O projeto já está em fase inicial de desenvolvimento, embora ainda não haja previsão de estreia.



Leia Também | Falcão canta sucessos do brega em show gratuito na Estação das Artes O anúncio foi feito por meio de um teaser divulgado pela plataforma, no qual o autor Raphael Montes aparece revisitando a livraria onde teve a ideia original da trama. No vídeo, ele sinaliza que já trabalha na construção da nova fase da novela, indicando que o universo criado na primeira temporada seguirá sendo expandido.

Até o momento, a HBO Max não divulgou detalhes sobre o enredo nem confirmou quais atores retornarão para os novos capítulos.

Também não há informações sobre mudanças no elenco ou início das gravações. A expectativa, no entanto, é que a continuação mantenha os principais núcleos responsáveis pelo sucesso da trama. Relembre a história de 'Beleza Fatal' Escrita por Raphael Montes, a novela tem direção geral de Maria de Médicis e supervisão de Silvio de Abreu.