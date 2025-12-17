HBO Max confirma segunda temporada de 'Beleza Fatal'Nova fase da novela 'Beleza Fatal' já está em desenvolvimento, mas ainda não tem data de estreia definida pela plataforma
A história de Beleza Fatal vai ganhar novos capítulos. A HBO Max anunciou nesta quarta-feira, 17, que a novela terá uma segunda temporada, confirmando a continuidade de uma das produções nacionais mais comentadas do streaming nos últimos meses.
O projeto já está em fase inicial de desenvolvimento, embora ainda não haja previsão de estreia.
Leia Também | Falcão canta sucessos do brega em show gratuito na Estação das Artes
O anúncio foi feito por meio de um teaser divulgado pela plataforma, no qual o autor Raphael Montes aparece revisitando a livraria onde teve a ideia original da trama.
No vídeo, ele sinaliza que já trabalha na construção da nova fase da novela, indicando que o universo criado na primeira temporada seguirá sendo expandido.
Até o momento, a HBO Max não divulgou detalhes sobre o enredo nem confirmou quais atores retornarão para os novos capítulos.
Também não há informações sobre mudanças no elenco ou início das gravações.
A expectativa, no entanto, é que a continuação mantenha os principais núcleos responsáveis pelo sucesso da trama.
Relembre a história de 'Beleza Fatal'
Escrita por Raphael Montes, a novela tem direção geral de Maria de Médicis e supervisão de Silvio de Abreu.
Segundo a HBO Max, a produção encerrou sua primeira fase com recordes de desempenho, figurando entre os conteúdos mais assistidos do streaming e liderando indicadores de alcance, novas assinaturas e horas consumidas na América Latina.
No último dia 15, o sucesso da novela foi reforçado com a exibição de um especial de reunião do elenco, que levou nomes como Camila Queiroz, Camila Pitanga, Caio Blat e Giovanna Antonelli de volta à Mansão Argento para relembrar bastidores e momentos marcantes da produção.
A primeira temporada de Beleza Fatal e o especial comemorativo seguem disponíveis na HBO Max.
Já a segunda fase, ainda sem data definida, deve chegar ao catálogo apenas após os próximos lançamentos nacionais da plataforma, mantendo alta a expectativa do público que acompanhou a saga desde o início.