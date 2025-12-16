Turnê autoral de Catto chega a Fortaleza em janeiro; saiba mais

Turnê autoral de Catto chega a Fortaleza em janeiro; saiba maisApresentação integra turnê do primeiro álbum autoral da artista Catto; produção ainda não divulgou o local
Fortaleza está entre as cidades que recebem a nova turnê de Catto.
A cantora se apresenta no dia 17 de janeiro em show que integra a circulação de lançamento do álbum “Caminhos Selvagens", seu primeiro trabalho totalmente autoral. O local da apresentação ainda não foi divulgado pela produção.
Leia Também | Banda A Loba faz apresentação gratuita em shopping de Fortaleza
Reconhecida pela intensidade vocal e pela presença cênica marcante, Catto inicia uma nova fase da carreira com o disco, que marca um movimento de afirmação artística e criativa.
A turnê "Caminhos Selvagens" propõe um espetáculo que reflete esse momento de autonomia criativa, reunindo canções que exploram afetos, rupturas, desejos e percursos pessoais.
Mais informações sobre o local do show em Fortaleza, horários e valores dos ingressos devem ser divulgadas nos próximos dias pelos canais oficiais da artista e da produção da turnê.