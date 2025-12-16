Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Turnê autoral de Catto chega a Fortaleza em janeiro; saiba mais

Apresentação integra turnê do primeiro álbum autoral da artista Catto; produção ainda não divulgou o local
Carolina Passos
Carolina Passos
Fortaleza está entre as cidades que recebem a nova turnê de Catto.

A cantora se apresenta no dia 17 de janeiro em show que integra a circulação de lançamento do álbum “Caminhos Selvagens", seu primeiro trabalho totalmente autoral. O local da apresentação ainda não foi divulgado pela produção.

Reconhecida pela intensidade vocal e pela presença cênica marcante, Catto inicia uma nova fase da carreira com o disco, que marca um movimento de afirmação artística e criativa.

A turnê "Caminhos Selvagens" propõe um espetáculo que reflete esse momento de autonomia criativa, reunindo canções que exploram afetos, rupturas, desejos e percursos pessoais.

Mais informações sobre o local do show em Fortaleza, horários e valores dos ingressos devem ser divulgadas nos próximos dias pelos canais oficiais da artista e da produção da turnê.

