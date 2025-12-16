Turnê autoral de Catto chega a Fortaleza em janeiro; saiba mais

Catto anuncia show em Fortaleza / Crédito: Reprodução/ Instagram

Fortaleza está entre as cidades que recebem a nova turnê de Catto.

A cantora se apresenta no dia 17 de janeiro em show que integra a circulação de lançamento do álbum “Caminhos Selvagens", seu primeiro trabalho totalmente autoral. O local da apresentação ainda não foi divulgado pela produção.

