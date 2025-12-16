Show de Zezé Di Camargo é cancelado em Pernambuco após polêmica com SBT

: Polêmica leva ao cancelamento de show de Zezé em Pernambuco / Crédito: Reprodução/ Instagram

A programação da tradicional Festa de Reis de São José do Egito, no sertão de Pernambuco, passou por uma mudança de última hora.

A prefeitura do município decidiu cancelar o show do cantor Zezé Di Camargo, que estava previsto para o dia 4 de janeiro, após a repercussão de uma polêmica envolvendo o artista e o SBT.



Leia Também | SBT cancela especial de Natal com Zezé Di Camargo; entenda A decisão foi anunciada pelo prefeito Fredson Britto (Republicanos), que afirmou, em nota publicada nas redes sociais, que a medida teve como objetivo preservar a imagem da cidade. Segundo ele, a gestão municipal optou por suspender a contratação para evitar que o município fosse associado a controvérsias de caráter individual. “Não aceito, em hipótese alguma, que São José do Egito seja colocada no centro de polêmicas decorrentes de questões individuais de quem quer que seja”, declarou o prefeito, ressaltando que a cidade “não pode e não será palco para especulações, rotulações ou narrativas que não representam os valores da nossa gente”.