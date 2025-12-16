Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Show de Zezé Di Camargo é cancelado em Pernambuco após polêmica com SBT

Cantor receberia cachê de R$ 500 mil com recursos públicos; Banda Seu Desejo assume a atração principal
A programação da tradicional Festa de Reis de São José do Egito, no sertão de Pernambuco, passou por uma mudança de última hora.

A prefeitura do município decidiu cancelar o show do cantor Zezé Di Camargo, que estava previsto para o dia 4 de janeiro, após a repercussão de uma polêmica envolvendo o artista e o SBT.

A decisão foi anunciada pelo prefeito Fredson Britto (Republicanos), que afirmou, em nota publicada nas redes sociais, que a medida teve como objetivo preservar a imagem da cidade.

Segundo ele, a gestão municipal optou por suspender a contratação para evitar que o município fosse associado a controvérsias de caráter individual.

“Não aceito, em hipótese alguma, que São José do Egito seja colocada no centro de polêmicas decorrentes de questões individuais de quem quer que seja”, declarou o prefeito, ressaltando que a cidade “não pode e não será palco para especulações, rotulações ou narrativas que não representam os valores da nossa gente”.

Zezé Di Camargo seria a principal atração da festa e receberia um cachê de R$ 500 mil

De acordo com o contrato publicado no Diário Oficial do município, o valor seria custeado com recursos federais, por meio de emenda parlamentar, em contratação realizada por inexigibilidade de licitação.

Após o cancelamento, a prefeitura anunciou a banda Seu Desejo como substituta na programação do evento.

Em novo trecho da nota oficial, o prefeito reforçou que São José do Egito deve ser lembrada pela sua cultura, história e pela força do seu povo.

“Aqui não é espaço para plantar discórdias nem para alimentar falsas especulações. São José do Egito merece respeito e assim continuará sendo”, afirmou.

O cancelamento ocorre dias depois de Zezé Di Camargo se envolver em uma controvérsia pública relacionada à emissora SBT, episódio que acabou repercutindo nacionalmente e motivou a reavaliação da contratação por parte da administração municipal.

