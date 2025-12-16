Guia de panetones em Fortaleza: saiba onde comprar e preços

Guia de panetones em Fortaleza: saiba onde comprar e confira preçosDelícias de Natal, panetones e chocotones são febre nas prateleiras de mercados, padarias e docerias de Fortaleza. Veja custo benefício e onde encontrar na Cidade.
Quando pensamos em Natal, alguns elementos passam pela cabeça da maioria das pessoas: decoração em verde e vermelho, Papai Noel e piscas-piscas; um pinheiro com bolinhas mais ao canto da sala; à mesa, um arroz geralmente com passas, peru e, claro, o panetone.
Tradicionalmente de origem italiana, a criação da receita original do panetone é incerta e possui algumas teorias. Sabe-se, entretanto, que esse pão redondo e alto, em formato de “cúpula” e com sabor adocicado, chegou ao Brasil já relacionado às festas de final de ano.
Nas mesas brasileiras, o panetone geralmente é apresentado com uvas passas e frutas cristalizadas. Há ainda a versão com gotas ou coberturas de chocolate – mais conhecida como chocotone. Nos últimos anos, muitos outros tipos de recheio vêm ganhando espaço.
Em Fortaleza, mercados, padarias e docerias começam a vender o pão desde novembro e, muitas vezes, seguem até o final de janeiro. Os panetones, industrializados ou artesanais, variam em sabor, tamanho e preço.
O POVO preparou um guia de estabelecimentos com panetones e chocotones pela Cidade para te ajudar a achar o que mais te agrada. Confira lista:
Guia de panetones em Fortaleza: até R$ 100
Biscoitos Briejer
Mais do que biscoitos, a marca Briejer está vendendo panetones e chocotones durante o mês de dezembro. Com cinco lojas e quiosques em Fortaleza, a Briejer também possui kits para presentear no amigo secreto.
- Onde: rua Professor Dias da Rocha, 800, loja 17 - Aldeota
- Funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 20h; domingo, das 9h às 16h
- Quanto: a partir de R$ 69,90 (120g)
- Instagram: @biscoitosbriejer
Cacau Show
A Cacau Show oferece panetones e chocotones variados, com destaque para versões recheadas como o LaCreme ao Leite.
- Onde: Shopping Iguatemi Fortaleza, avenida Washington Soares, 85 - N° 85 LOJA - Edson Queiroz
- Funcionamento: diariamente, das 10h às 22h
- Quanto: a partir de R$ 26,99 (130g)
- Instagram: @cacaushow
Cake2 Confeitaria
Em seu oitavo Natal, a confeitaria Cake2 preparou um catálogo especial com tipos diversos de panetones e chocotones. Oferece ainda um dos produtos que foi recorde de venda, a árvore brownie, e outro que foi eleito a delícia do ano, o alfajor Cake2.
- Onde: rua 23, 771 - Vila Velha
- Funcionamento: terça a sexta, das 10h às 17h30; sábados, das 10h às 16h30
- Quanto: a partir de R$ 44,50 (390g)
- Instagram: @cake2confeitaria
- WhatsApp: (85) 9917 1968
Molino Padaria Artesanal
Localizada na Aldeota, a Molino é uma padaria e cafeteria reconhecida pelo seu croissant. Além de panetones e chocotone, o cardápio de Natal da Molino conta com sobremesas temáticas e opções salgadas, como quiches.
- Onde: rua Torres Câmara, 314, loja 2 - Aldeota
- Funcionamento: segunda a domingo, das 7h30 às 20h
- Quanto: a partir de R$ 29,90
- Instagram: @molinopadariaartesanal
- WhatsApp: (85) 8217 1522
Padaria Romana Delicatessen
Uma das padarias mais clássicas de Fortaleza. A padaria Romana apresenta um cardápio de Natal com diversas opções de panetones com preços em conta e com um sabor especial de rapadura.
- Onde: avenida Treze de Maio, 901 - Fátima
- Funcionamento: diariamente, das 5h30 às 21h30
- Quanto: a partir de R$ 10,90 (100g)
- Instagram: @romanadelicatessen
- Atendimento: (85) 3222 1339
- Encomendas: (85) 99103 8996 / 98843 2701
O Pão | Padaria e Delicatessen Gourmet
Com chocotones, doces e ceias completas, o catálogo de fim de ano do O Pão inclui também casinhas de biscoito de gengibre, tudo feito sob encomenda.
- Onde: avenida Dr. Silas Munguba, 3912 - Serrinha
- Funcionamento: segunda a sábado, das 5h30 às 21h30; domingo, das 5h30 às 19h
- Quanto: a partir de R$ 6,89 (100g)
- Instagram: @opaodelicatessen
- WhatsApp: (85) 98696 4265
Vonet Café & Patisserie
O Vonet é uma cafeteria e pâtisserie localizada em um verdadeiro jardim com cara de casa de vó.Inaugurado em 2022, o estabelecimento produz, sobretudo, pães artesanais.
Agora, em clima natalino, a cafeteria está com um cardápio especial, com panetones de frutas e trufados e até kits gourmet.
- Onde: rua Joaquim Torres, 298 - Joaquim Távora
- Funcionamento: terça a domingo, das 7h30 às 11h e das 15h às 18h
- Quanto: a partir de R$ 15 (100g)
- Instagram: @vonet.patisserie
- WhatsApp: (85) 98601 8028
Guia de panetones em Fortaleza: por R$ 100 ou mais
Cheiro Do Pão
A padaria que se destacou por ter o segundo melhor panetone de chocolate do mundo, segundo a premiação Panettone World Championship 2025.
Com massa macia, aroma intenso e notas de cacau nobre, o doce combina lascas de chocolate amargo e ao leite, resultando em um contraste harmonioso.
- Onde: rua Júlio Azevedo, 399 - Papicu
- Funcionamento: segunda a sábado, das 8h30 às 18h30
- Quanto: a partir de R$ 149,90 (550g)
- Instagram: @cheirodopao
Dengo
Neste Natal, a Dengo traz uma seleção de panetones com sabores únicos e que dão água na boca: goiabada com coco; cupuaçu e gotas de chocolate; e bananada.
- Onde: Shopping Iguatemi Fortaleza, avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
- Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h
- Quanto: a partir de R$ 129,90 (400g)
- Instagram: @dengochocolates