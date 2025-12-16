Guia de panetones em Fortaleza: saiba onde comprar e preços

Na foto, o panetone da padaria Cheiro do Pão / Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO

Quando pensamos em Natal, alguns elementos passam pela cabeça da maioria das pessoas: decoração em verde e vermelho, Papai Noel e piscas-piscas; um pinheiro com bolinhas mais ao canto da sala; à mesa, um arroz geralmente com passas, peru e, claro, o panetone. Tradicionalmente de origem italiana, a criação da receita original do panetone é incerta e possui algumas teorias. Sabe-se, entretanto, que esse pão redondo e alto, em formato de “cúpula” e com sabor adocicado, chegou ao Brasil já relacionado às festas de final de ano.

Nas mesas brasileiras, o panetone geralmente é apresentado com uvas passas e frutas cristalizadas. Há ainda a versão com gotas ou coberturas de chocolate – mais conhecida como chocotone. Nos últimos anos, muitos outros tipos de recheio vêm ganhando espaço. Em Fortaleza, mercados, padarias e docerias começam a vender o pão desde novembro e, muitas vezes, seguem até o final de janeiro. Os panetones, industrializados ou artesanais, variam em sabor, tamanho e preço. O POVO preparou um guia de estabelecimentos com panetones e chocotones pela Cidade para te ajudar a achar o que mais te agrada. Confira lista: Guia de panetones em Fortaleza: até R$ 100 Biscoitos Briejer Com opções de mini panetones ou chocotones (120g), a Briejer apresenta seus produtos em caixas estilizadas para presentear de Natal Crédito: Reprodução / Instagram @biscoitosbriejer

Mais do que biscoitos, a marca Briejer está vendendo panetones e chocotones durante o mês de dezembro. Com cinco lojas e quiosques em Fortaleza, a Briejer também possui kits para presentear no amigo secreto. Onde: rua Professor Dias da Rocha, 800, loja 17 - Aldeota

rua Professor Dias da Rocha, 800, loja 17 - Aldeota Funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 20h; domingo, das 9h às 16h

segunda a sábado, das 9h às 20h; domingo, das 9h às 16h Quanto: a partir de R$ 69,90 (120g)

a partir de R$ 69,90 (120g) Instagram: @biscoitosbriejer Cacau Show Além dos chocotones, a Cacau Show possui caixas de chocolotes, canecas e brinde de pelúcia natalinos Crédito: Divulgação / Cacau Show A Cacau Show oferece panetones e chocotones variados, com destaque para versões recheadas como o LaCreme ao Leite.

Onde: Shopping Iguatemi Fortaleza, avenida Washington Soares, 85 - N° 85 LOJA - Edson Queiroz



Shopping Iguatemi Fortaleza, avenida Washington Soares, 85 - N° 85 LOJA - Edson Queiroz Funcionamento: diariamente, das 10h às 22h



diariamente, das 10h às 22h Quanto: a partir de R$ 26,99 (130g)



a partir de R$ 26,99 (130g) Instagram: @cacaushow Cake2 Confeitaria Na Cake2, os pedidos são realizados via Whatsapp. A confeitaria também possui promoções para pedidos com mais de 15 unidades de panetones Crédito: Reprodução / Instagram @cake2confeitaria Em seu oitavo Natal, a confeitaria Cake2 preparou um catálogo especial com tipos diversos de panetones e chocotones. Oferece ainda um dos produtos que foi recorde de venda, a árvore brownie, e outro que foi eleito a delícia do ano, o alfajor Cake2.

Onde: rua 23, 771 - Vila Velha



rua 23, 771 - Vila Velha Funcionamento: terça a sexta, das 10h às 17h30; sábados, das 10h às 16h30



terça a sexta, das 10h às 17h30; sábados, das 10h às 16h30 Quanto: a partir de R$ 44,50 (390g)



a partir de R$ 44,50 (390g) Instagram: @cake2confeitaria

@cake2confeitaria WhatsApp: (85) 9917 1968 Molino Padaria Artesanal Destacados como opção para presente, o cardápio de Natal da Molino conta com dois tipos de panetones: mini panetone trufado e um panetone simples e sem erro Crédito: Reprodução / Instagram @molinopadariaartesanal