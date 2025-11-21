Panetone salgado ganha espaço no Natal dos brasileiros em 2025

Panetone salgado bomba na web e pode dominar as mesas de Natal em 2025 / Crédito: Foto: Reprodução/Instagram Panetteria ZN

Uma releitura salgada do tradicional panetone de fim de ano tem ganhado destaque nas padarias, redes sociais e mesas de eventos em 2025. A Panetteria ZN, localizada no bairro Mandaqui, em São Paulo, foi um dos estabelecimentos que decidiram investir em larga escala no panetone salgado como o grande destaque para o Natal deste ano A "novidade" viralizou nas redes sociais e já rendeu mais de 1,5 milhão de visualizações em vídeos publicados pelo estabelecimento. Entre os sabores disponíveis estão: calabresa com provolone, torresmo com provolone e uma versão só de queijos, com provolone e parmesão.