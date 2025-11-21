Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Panetone salgado ganha espaço no Natal dos brasileiros em 2025

O produto aparece para padarias e confeitarias ao redor do Brasil como uma fonte de faturamento, não só durante o período natalino, mas no ano todo
Autor Kamilly Andrade
Kamilly Andrade Autor
Tipo Notícia

Uma releitura salgada do tradicional panetone de fim de ano tem ganhado destaque nas padarias, redes sociais e mesas de eventos em 2025. A Panetteria ZN, localizada no bairro Mandaqui, em São Paulo, foi um dos estabelecimentos que decidiram investir em larga escala no panetone salgado como o grande destaque para o Natal deste ano

A "novidade" viralizou nas redes sociais e já rendeu mais de 1,5 milhão de visualizações  em vídeos publicados pelo estabelecimento. Entre os sabores disponíveis estão: calabresa com provolone, torresmo com provolone e uma versão só de queijos, com provolone e parmesão.

Panetones salgados se popularizam por todo o Brasil 

Para além do clima natalino, os panetones salgados, passaram a ser servido também como lanche gourmet em cafés, aniversários e festas corporativas, mesmo longe da temporada natalina.

A massa segue o estilo tradicional do panetone doce, com fermentação lenta e textura aerada, mas sem adição de açúcar.

O sabor salgado para a massa não é novidade deste ano, mas o espaço para combinações que vão além do tradicional doce tem aumentado significativamente.

Padarias e confeitarias ao redor do Brasil têm ampliado a oferta do produto, que agora aparece como alternativa de faturamento o ano todo.

O produto se tornou uma opção versátil para quem quer inovar em encontros familiares ou oferecer opções diferenciadas para venda.

Veja o vídeo do panetone salgado da padaria Panetteria ZN

Panetones Salgados : R$36,90/Kg Aprox. R$18,00/un Sabores : •Calabresa com Provolone •Torremos com Provolone •Provolone com Parmesão (Os sabores variam conforme o dia) Produção de panetones salgados é feita aos finais de semana. As unidades descem para loja a partir de 12:00 Av. Eng. Caetano Álvares, 4740 - Mandaqui, São Paulo - SP, 02413-000

