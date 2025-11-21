Panetone salgado ganha espaço no Natal dos brasileiros em 2025

Panetone salgado ganha espaço no Natal dos brasileiros em 2025O produto aparece para padarias e confeitarias ao redor do Brasil como uma fonte de faturamento, não só durante o período natalino, mas no ano todo
Uma releitura salgada do tradicional panetone de fim de ano tem ganhado destaque nas padarias, redes sociais e mesas de eventos em 2025. A Panetteria ZN, localizada no bairro Mandaqui, em São Paulo, foi um dos estabelecimentos que decidiram investir em larga escala no panetone salgado como o grande destaque para o Natal deste ano
A "novidade" viralizou nas redes sociais e já rendeu mais de 1,5 milhão de visualizações em vídeos publicados pelo estabelecimento. Entre os sabores disponíveis estão: calabresa com provolone, torresmo com provolone e uma versão só de queijos, com provolone e parmesão.
Panetones salgados se popularizam por todo o Brasil
Para além do clima natalino, os panetones salgados, passaram a ser servido também como lanche gourmet em cafés, aniversários e festas corporativas, mesmo longe da temporada natalina.
A massa segue o estilo tradicional do panetone doce, com fermentação lenta e textura aerada, mas sem adição de açúcar.
O sabor salgado para a massa não é novidade deste ano, mas o espaço para combinações que vão além do tradicional doce tem aumentado significativamente.
Padarias e confeitarias ao redor do Brasil têm ampliado a oferta do produto, que agora aparece como alternativa de faturamento o ano todo.
O produto se tornou uma opção versátil para quem quer inovar em encontros familiares ou oferecer opções diferenciadas para venda.
Veja o vídeo do panetone salgado da padaria Panetteria ZN
@panetteriazn_oficial Produção de nossos queridinhos Panetones Salgados Várias unidades já disponíveis a pronta-entrega em nossa loja Panetones Salgados : R$36,90/Kg Aprox. R$18,00/un Sabores : •Calabresa com Provolone •Torremos com Provolone •Provolone com Parmesão (Os sabores variam conforme o dia) Obs: Não efetuamos nenhuma troca de ingrediente. Produção de panetones salgados é feita aos finais de semana. As unidades descem para loja a partir de 12:00 Disponível pelo ifood. Nossa produção é diária e artesanal portando nossas delícias estão sujeitas e indisponibilidade de sabores ou estoque no dia. Av. Eng. Caetano Álvares, 4740 - Mandaqui, São Paulo - SP, 02413-000 . . . #panetone #panetonesalgado #salgados #salgado #panetones ♬ All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey