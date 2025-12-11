Visita ao Papai Noel: como torná-la agradável para crianças neurodivergentes / Crédito: EdiCase Saude

Uma das lembranças mais marcantes do Natal na infância é encontrar o Papai Noel. Aquela barba branca, o gorro vermelho e o sorriso acolhedor ficam gravados na memória. Hoje, shoppings são os locais mais comuns para esses encontros. No caso de crianças neurodivergentes, é importante adotar alguns cuidados para que elas possam vivenciar a magia dessa experiência de forma divertida e confortável. “Cada criança reage de maneira única aos estímulos do ambiente. Luzes intensas, sons altos, filas longas e locais muito movimentados podem ser desconfortáveis, especialmente para crianças com TEA (transtorno do espectro autista) ou outras condições que demandam apoio. Por isso, preparar a experiência com antecedência é fundamental”, explica o neurocirurgião e especialista em desenvolvimento infantil Dr. André Ceballos.

Abaixo, confira algumas dicas do especialista para tornar a visita ao Papai Noel mais agradável para as crianças! 1. Antecipe o que vai acontecer Antes da visita, é importante preparar a criança emocionalmente. “Mostre fotos do Papai Noel, vídeos curtos e até o local onde ela irá encontrá-lo. Isso ajuda a diminuir a ansiedade e cria previsibilidade. Algumas famílias também utilizam histórias sociais, que descrevem passo a passo como será a visita, uma ferramenta especialmente útil para crianças neurodivergentes“, comenta o Dr. André Ceballos. 2. Escolha o horário certo Shoppings costumam ter grande movimento, mas alguns oferecem horários especiais com menos estímulos sensoriais, luzes reduzidas, som mais baixo e fluxo controlado de pessoas. “Optar por momentos do dia mais tranquilos evita sobrecarga sensorial, tornando a experiência mais agradável e segura”, acrescenta o Dr. André Ceballos. 3. Respeite o tempo da criança Nem sempre o primeiro contato será simples, e tudo bem. Forçar a aproximação pode gerar ainda mais ansiedade. “Cada criança tem seu ritmo. Às vezes, ela precisa olhar de longe primeiro, observar o ambiente, entender quem é aquela figura vestida de vermelho. O importante é respeitar esse tempo”, reforça o neurocirurgião.