Natal e Ano-Novo em casa: veja como decorar os espaços de convivência / Crédito: EdiCase Decoracao

Dezembro é o mês de reunir a família e os amigos em casa para celebrar as festas de fim de ano, compartilhando bons momentos e fortalecendo laços. Para tornar esse período ainda mais especial, a decoração do lar desempenha um papel importante, já que ajuda a criar a atmosfera acolhedora e festiva do Natal e do Ano-Novo. Além de transformar os ambientes e transmitir sentimentos de alegria e renovação, a decoração também contribui para receber os convidados com mais carinho, criando memórias afetivas que ficam guardadas por muitos anos.

“Pensamos em como as pessoas vão caminhar, onde vão apoiar copos, como as conversas vão fluir e até como o aroma dos pratos se espalha. Receber bem começa muito antes da festa“, destacam as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, à frente da Dantas & Passos Arquitetura. Por isso, é preciso olhar com atenção para os ambientes mais vividos nessas noites, como sala de estar, sala de jantar, living, varanda e área gourmet, cuidando para que todos tenham uma noite épica. Sala de estar e living: ponto de partida Salas e livings são o primeiro acolhimento das ceias, onde se recepciona os convidados. Em vista disso, esses ambientes não podem ser sobrecarregados. O décor precisa ser bonito e pontual, mas sem atrapalhar a circulação. Para o Natal, elementos em tons quentes ou tradicionais, como vermelho, dourado e verde, são bem-vindos para ornamentação, bem como laços, globos de neve e velas. Se houver presépio, o local ideal é um aparador lateral e nunca na mesa de centro, onde pode atrapalhar o uso.

As mantas e almofadas podem ganhar texturas mais ricas, como tricô ou veludo. “Também é hora de expormos memórias, fotos de família e pessoas queridas, objetos que contam história e peças que desencadeiem afeto”, ressalta Danielle Dantas. No Ano-Novo, a pedida sempre é mais leveza e uma paleta pura com arranjos de flores e folhagens claras para criar um clima de renovação. E, por ser uma noite de duração mais longa, as arquitetas recomendam que objetos delicados, como porcelanas e esculturas pequenas, sejam reposicionados para maior proteção. Para elas, é importante também estruturar pontos de apoio em mesinhas laterais e bandejas em aparadores para evitar que os convidados dispersem copos pelo ambiente. “O seu sofá off-white pode ganhar uma manta elegante, aquela mesa de madeira que você tem tanto cuidado pode receber porta-copos espalhados ou as cadeiras podem receber proteção nos pés para evitar barulhos de deslize. São pequenos cuidados que podemos pensar para garantir uma boa festa“, diz Danielle Dantas.

Sala de jantar: à la convivência A sala de jantar é o ambiente que guarda o centro das festas e, para muitos, é também o lugar onde se reúnem para a refeição principal. Uma boa mesa posta no Natal geralmente acomoda cores quentes, jogos americanos e guardanapos temáticos. Os arranjos, alerta Paula Passos, não podem ser altos para não atrapalhar a linha do olhar e, assim, favorecer as conversas. No fim de ano, para quem deseja uma mesa bem trabalhada, Paula Passos recomenda a combinação de louças com proposta clean, guardanapos, uso de cristais e vidros, e detalhes metálicos. Os balões transparentes, pratas ou dourados costumam adornar o ambiente, mas sem interferir na circulação. “Avalie sempre o raio de movimentação das cadeiras, deixe um mínimo de 90 cm livres atrás delas ou verifique com antecedência o uso dos convidados para evitar dor de cabeça”, diz a arquiteta.

Varanda: palco da virada Integrada ou não, a varanda é um respiro das demais salas e onde se conduz a virada das noites para assistir aos fogos de artifício. Por isso, dê preferência a bancos estofados, cadeiras confortáveis e iluminação indireta para trazer suavidade ao cômodo e convidar a permanecer. Uma dica das arquitetas é criar um cantinho temático: no Natal, com arranjos verdes; no Ano Novo, uma composição com texturas naturais e mantas claras. Além disso, vale ter uma mesa de drinks com taças especiais próximo para brindes à meia noite. Área gourmet: cozinha especial Local onde se cozinha, serve e celebra, a área gourmet precisa ser pensada como centro de operações. Para ambas as celebrações, as profissionais recomendam evitar enfeites próximo de áreas como fogão, forno, cooktop e churrasqueira. Além disso, é importante delimitar as áreas de preparo, cocção e distribuição.