Presentes de Natal de até R$ 100 que estão bombando; veja lista

Com os amigos secretos chegando, vêm também a pressão para escolher um presente que seja criativo e ao mesmo tempo econômico / Crédito: Reprodução / Freepik

O que comprar de presente? Essa é uma dúvida comum que rodeia as festas de Natal e as confraternizações de amigo secreto ou amigo oculto — seja entre colegas de trabalho, seja para familiares. Confiar na sorte de pegar alguém próximo e conhecido no sorteio, nem sempre é seguro; as chances de cair alguém que você mal conhece são reais. Existem ainda as dinâmicas menos convencionais em que a troca de presentes fica ainda mais sortida. É preciso ter sempre aquele item impossível de dar errado.

Leia mais Brincadeiras para fazer na confraternização e animar o Natal Sobre o assunto Brincadeiras para fazer na confraternização e animar o Natal O POVO separou uma lista com 10 itens de até R$ 100 para presentear no Natal e que com certeza irão agradar: Bolsa tiracolo unissex A bolsa é um acesório essencial para compor o look, opte por comprar cores neutras como preto ou branco Crédito: Reprodução / Amazon Uma bolsa ou mochila nova nunca é uma má ideia. Seja para um amigo ou amiga, este é um presente essencial para quem vive carregando o mundo dentro da bolsa.



Onde comprar: Amazon, por R$ 90 Chocotone La Creme Chocotones são ótimos para presentar de amigo secreto ou amigo doce Crédito: Reprodução / Cacau Show Chocolate nunca é uma má ideia para um presente de amigo secreto. Nessa época de Natal, presentear com um panetone ou chocotone é uma ótima pedida.

Onde comprar: Cacau Show, em promoção por R$ 89,99. Também estão disponíveis outros tamanhos e sabores por preços mais acessíveis. Produtos de skincare Produtos de skincare são ótimos presentes para amigo secreto. Ideal para quem tem uma rotina diária de cuidados com a pele, tanto do rosto quanto de outras áreas.