Presentes de Natal de até R$ 100 que estão bombando; veja lista

Presentes de Natal de até R$ 100 que estão bombando em 2025; veja lista

Confira os melhores presentes para dar de amigo secreto, desde fones de ouvido até produtos para skincare
Atualizado às Autor Taís Lustosa/ Especial para O POVO
Taís Lustosa/ Especial para O POVO Autor
O que comprar de presente? Essa é uma dúvida comum que rodeia as festas de Natal e as confraternizações de amigo secreto ou amigo oculto — seja entre colegas de trabalho, seja para familiares.

Confiar na sorte de pegar alguém próximo e conhecido no sorteio, nem sempre é seguro; as chances de cair alguém que você mal conhece são reais. Existem ainda as dinâmicas menos convencionais em que a troca de presentes fica ainda mais sortida. É preciso ter sempre aquele item impossível de dar errado.

O POVO separou uma lista com 10 itens de até R$ 100 para presentear no Natal e que com certeza irão agradar:

Bolsa tiracolo unissex

Uma bolsa ou mochila nova nunca é uma má ideia. Seja para um amigo ou amiga, este é um presente essencial para quem vive carregando o mundo dentro da bolsa. 

  • Onde comprar: Amazon, por R$ 90

Chocotone La Creme

Chocolate nunca é uma má ideia para um presente de amigo secreto. Nessa época de Natal, presentear com um panetone ou chocotone é uma ótima pedida.

  • Onde comprar: Cacau Show, em promoção por R$ 89,99. Também estão disponíveis outros tamanhos e sabores por preços mais acessíveis.

Produtos de skincare

Produtos de skincare são ótimos presentes para amigo secreto. Ideal para quem tem uma rotina diária de cuidados com a pele, tanto do rosto quanto de outras áreas.

  • Onde comprar: Natura, a partir de 19,90

Fone de ouvido 

Esse é para aquele amigo ou familiar que vive reclamando do próprio fone de ouvido ou para quem gosta de ouvir música na academia.

  • Onde comprar: Amazon, por R$ 66,40

Giz Pastel Oleoso Pentel

 

Presente que atende a todos os públicos. Ideal para presentear a crianças, jovens e adultos que se interessam em iniciar ou explorar mais da arte com giz.

  • Onde comprar: Amazon, por R$ 37,70 

Kaiak Aventura Intensa Masculino

Clássico que não sai de moda. Esse é aquele presente que você pode dar em medo de errar.

  • Onde comprar: Natura, na promoção por R$ 92,90

Kit Coqueteleira Profissional

Esse kit é ideal para presentear aquele amigo ou familiar do churrasco que gosta de sempre explorar hobbies novos.

  • Onde comprar: Amazon, por R$ 82,90

Lenço de Cetim

Acessório que está super na moda e que combina com todo tipo de roupa.

  • Onde comprar: Renner, por R$ 69,90

Quebra-cabeças

 

Ótimo presente para qualquer faixa etária. Ideal para exercitar o cérebro ou explorar novos hobbies.

  • Onde comprar: Amazon, em promoção por R$ 20,48 

Taco Gato Cabra Queijo Pizza

Um jogo super divertido e empolgante para aquele amigo que sempre leva um UNO ou baralho para o rolê. Também é uma ótima escolha para crianças e adultos.

  • Onde comprar: Amazon, por R$ 57,45 

