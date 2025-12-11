Presentes de Natal de até R$ 100 que estão bombando; veja lista

Presentes de Natal de até R$ 100 que estão bombando em 2025; veja listaConfira os melhores presentes para dar de amigo secreto, desde fones de ouvido até produtos para skincare
O que comprar de presente? Essa é uma dúvida comum que rodeia as festas de Natal e as confraternizações de amigo secreto ou amigo oculto — seja entre colegas de trabalho, seja para familiares.
Confiar na sorte de pegar alguém próximo e conhecido no sorteio, nem sempre é seguro; as chances de cair alguém que você mal conhece são reais. Existem ainda as dinâmicas menos convencionais em que a troca de presentes fica ainda mais sortida. É preciso ter sempre aquele item impossível de dar errado.
O POVO separou uma lista com 10 itens de até R$ 100 para presentear no Natal e que com certeza irão agradar:
Bolsa tiracolo unissex
Uma bolsa ou mochila nova nunca é uma má ideia. Seja para um amigo ou amiga, este é um presente essencial para quem vive carregando o mundo dentro da bolsa.
- Onde comprar: Amazon, por R$ 90
Chocotone La Creme
Chocolate nunca é uma má ideia para um presente de amigo secreto. Nessa época de Natal, presentear com um panetone ou chocotone é uma ótima pedida.
- Onde comprar: Cacau Show, em promoção por R$ 89,99. Também estão disponíveis outros tamanhos e sabores por preços mais acessíveis.
Produtos de skincare
Produtos de skincare são ótimos presentes para amigo secreto. Ideal para quem tem uma rotina diária de cuidados com a pele, tanto do rosto quanto de outras áreas.
- Onde comprar: Natura, a partir de 19,90
Fone de ouvido
Esse é para aquele amigo ou familiar que vive reclamando do próprio fone de ouvido ou para quem gosta de ouvir música na academia.
- Onde comprar: Amazon, por R$ 66,40
Giz Pastel Oleoso Pentel
Presente que atende a todos os públicos. Ideal para presentear a crianças, jovens e adultos que se interessam em iniciar ou explorar mais da arte com giz.
- Onde comprar: Amazon, por R$ 37,70
Kaiak Aventura Intensa Masculino
Clássico que não sai de moda. Esse é aquele presente que você pode dar em medo de errar.
- Onde comprar: Natura, na promoção por R$ 92,90
Kit Coqueteleira Profissional
Esse kit é ideal para presentear aquele amigo ou familiar do churrasco que gosta de sempre explorar hobbies novos.
- Onde comprar: Amazon, por R$ 82,90
Lenço de Cetim
Acessório que está super na moda e que combina com todo tipo de roupa.
- Onde comprar: Renner, por R$ 69,90
Quebra-cabeças
Ótimo presente para qualquer faixa etária. Ideal para exercitar o cérebro ou explorar novos hobbies.
- Onde comprar: Amazon, em promoção por R$ 20,48
Taco Gato Cabra Queijo Pizza
Um jogo super divertido e empolgante para aquele amigo que sempre leva um UNO ou baralho para o rolê. Também é uma ótima escolha para crianças e adultos.
- Onde comprar: Amazon, por R$ 57,45