Epic Games e Unity se associam para transformar "Fortnite" em uma plataforma de videogames

Este acordo, anunciado nesta quarta-feira (19) em uma conferência organizada pela Unity em Barcelona, permitirá que os usuários, a partir de 2026, acessem jogos criados com a Unity diretamente em "Fortnite" (com mais de 100 milhões de usuários mensais), para transformá-lo em uma plataforma de jogos.

Epic Games e Unity, os dois principais fornecedores americanos de motores 3D utilizados na criação de videogames, se associarão para permitir a integração de títulos desenvolvidos com a Unity diretamente em "Fortnite", o carro-chefe da Epic.

"Tudo acontece em 'Fortnite', sem necessidade de instalar nenhum software" e "os programadores não precisam mais desenvolver o jogo em várias plataformas", afirmou Tim Sweeney, diretor da Epic Games, em uma mensagem na rede X.

Essa colaboração une dois pesos pesados do setor, até agora rivais, cujo software é utilizado no desenvolvimento de quase 80% de todos os jogos lançados em 2024 na plataforma para PC Steam, segundo um estudo da consultoria especializada Sensor Tower.

A Unity, comum nos videogames para dispositivos móveis, foi utilizada em títulos como "Pokemon Go" ou "Among Us". O motor da Epic Games foi usado em jogos como "Fortnite" ou "Clair Obscur: Expedition 33".

Os motores 3D são programas informáticos que reúnem as principais funcionalidades de um videogame (som, gráficos, simulação física, inteligência artificial...) em uma única ferramenta.