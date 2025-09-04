Sophie Turner vive Lara Croft em nova série de 'Tomb Raider'

A atriz britânica Sophie Turner , conhecida pelo seu trabalho em Game of Thrones , foi escalada para interpretar Lara Croft na nova série da franquia " Tomb Raider ". A informação foi confirmada pelo Prime Video nesta quarta-feira, 3.

Com filmagens previstas para iniciar em janeiro de 2026, o projeto tem criação, roteiro e produção de Phoebe Waller-Bridge, criadora de "Fleabag". A produção, originalmente lançada como uma franquia de jogos na década de 1990, está em produção desde 2024.

Já vivido nos cinemas por Angelina Jolie e Alicia Vikander, o papel de Sophie Turner começou a ser negociado em novembro de 2024, conforme o portal Deadline. "Não é sempre que se tem a oportunidade de fazer uma série dessa magnitude com uma personagem que você cresceu amando", declarou Phoebe Waller-Bridge em comunicado à imprensa.

A Amazon também está colaborando com a Crystal Dynamics no desenvolvimento do próximo jogo de "Tomb Raider". A franquia sobre a arqueóloga já foi adaptada para os filmes "Lara Croft: Tomb Raider" (2001), "Lara Croft: Tomb Raider: A Origem da Vida" (2003) e "Tomb Raider: A Origem" (2018), com Jolie como Lara Croft nas duas primeiras produções.