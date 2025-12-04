Evento gratuito reúne mostra de games e palestras sobre programação, jogos e IA

Além das palestras, o evento celebra o trabalho dos alunos finalistas, que desenvolveram jogos autorais explorando mecânicas, narrativas e experiências próprias / Crédito: João Filho Tavares/ O POVO

O projeto Fábrica de Programadores se prepara para celebrar mais um ciclo de aprendizado e inovação. Na próxima quinta-feira, 11, às 8h, o projeto promove um grande encontro aberto ao público. Com o tema “Aprendendo a Programar com Games e IA”, a programação reúne palestras com profissionais do setor, mostra de protótipos desenvolvidos pelos alunos e a premiação dos melhores projetos do ano. O evento acontece na Fábrica de Negócios, em Fortaleza. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas aqui.

O evento marca o fechamento da quarta edição do projeto, que bateu recorde de procura: as 2 mil vagas foram preenchidas em apenas 48 horas. Ao longo do curso, estudantes de diferentes regiões do Ceará aprenderam lógica de programação a partir da criação de seus próprios games, metodologia que, segundo o coordenador geral Hamilton Nogueira, “diverte e qualifica”, preparando jovens para um mercado que paga bem e ainda carece de mão de obra.



Palestras e destaques da programação

Entre os nomes confirmados está Rayanne Reveg, cofundadora do Studio Bravika, que ministra a palestra “Empreendendo no Game Dev”, compartilhando sua experiência de mais de sete anos no setor.

“Eu pretendo mostrar não somente a minha paixão por esse forte ecossistema, mas também revelar os desafios que eu enfrentei e que eu ainda enfrento, de maneira que eu possa auxiliar a tornar, quem sabe, a jornada de futuros profissionais mais leve ou melhor orientada para a realidade de quem começou se unindo a um time para iniciar o seu próprio negócio”, explica.

A palestrante também trará dados sobre o crescimento do setor no Estado e dará dicas para quem deseja ingressar na área. “Eu fico com altas expectativas de ver o amanhã do nosso setor aqui no Ceará, mas eu admito que eu tenho uma certa previsão de que esse futuro vai ser positivo tanto para os profissionais que estão se preparando com programas como esse, quanto para empresas que também estão buscando essa mão de obra qualificada”.



Outro destaque é Daniel Gularte, CEO do Instituto Bojogá e especialista em computação para games, que apresenta a palestra “Ceará Jogos: oportunidades para entrar no setor de games no Estado”. Com sua fala, ele busca acolher novos desenvolvedores e apresentar caminhos para transformar sonhos em carreira, mostrando oportunidades e orientações sobre como construir uma jornada profissional. Gularte destaca que o Ceará é o único Estado brasileiro com um plano setorial de longo prazo para a indústria de jogos, permitindo que novos talentos se planejem e encontrem seu espaço, seja como desenvolvedores, modeladores, programadores ou produtores.

Ele explicará ainda como o Estado tem expandido políticas de fomento, com cursos e laboratórios, além de antecipar novidades para 2026, como a construção do hub de games do Ceará, “a vitrine de jogos do Ceará”, pensada para atrair investimentos e consolidar o Estado como uma das melhores oportunidades de desenvolvimento de jogos no país até 2028.



Os finalistas: criatividade, impacto social e visão de futuro

O evento também celebra o trabalho dos alunos finalistas, que desenvolveram jogos autorais explorando mecânicas, narrativas e experiências próprias.

Entre eles está Gabriel Nogueira, estudante de Juazeiro do Norte, criador do game “Ventos do Sertão”. Seu game nasceu da vontade de valorizar o território onde vive. “O jogo veio a partir da reflexão que nós cearenses moramos no Sertão e muitas vezes não o reconhecemos e respeitamos. Foi criado como uma forma de que as crianças não só nordestinas admirem a beleza do Sertão e percebam que ele não é só seca”, explica.



Voltado para o público infantil, o jogo propõe ações de cuidado ambiental, manejo de recursos hídricos e proteção da fauna. Para Gabriel, o evento representa uma oportunidade.“Eu gosto muito de jogos e vi [no projeto] uma grande oportunidade. Desenvolvi principalmente a minha criatividade, por ter que desenvolver as ideias para criação do jogo, mas também aprendi muito com os professores e os colegas que participaram junto de mim”.

Outra finalista é a estudante de Fortaleza, Lívia Karoliny, com o game “Em Busca de Abrigo”. Ela explica que sempre quis criar um jogo e viu no projeto a chance ideal para começar. Inspirado em temas ambientais, seu game apresenta uma jornada de superação e esperança.

Para ela, estar entre os finalistas “é uma conquista muito grande”. “Além disso, essa experiência foi muito importante para me incentivar na área da informática, principalmente no desenvolvimento de jogos”, completa.