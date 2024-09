Atriz da série Resident Evil viverá Thalia Grace em Percy Jackson

Com estreia prevista para 2025, a segunda temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos", série do Disney+, anunciou mais um nome no elenco. Depois de muito suspense, o autor Rick Riordan anunciou em suas redes sociais a atriz Tamara Smart como Thalia Grace. A atriz britânica é conhecida por seu trabalho na série da Netflix "Resident Evil" (2022).

Baseada no segundo livro da série de best-sellers do premiado autor Rick Riordan, intitulado "O Mar de Monstros", a séria já havia escalado o ator Daniel Diemer, como Tyson, o ciclope meio-irmão de Percy Jackson.

Thalia Grace, personagem já mencionada na trama, sacrifica sua vida para proteger Annabeth, Luke e Grover das criaturas do submundo e para que pudessem chegar ao acampamento em segurança. Zeus, tendo pena de sua filha e para evitar que sua alma fosse tomada por Hades, o deus do submundo, transformou Thalia em um pinheiro que define e protege os limites da Colina Meio-Sangue.