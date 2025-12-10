The Game Awards 2025: data, horário e onde assistir ao vivo

The Game Awards 2025: saiba data, horário e onde assistir ao vivoEvento premia os melhores lançamentos do ano e divulga novidades; confira quando será e onde assistir ao The Game Awards 2025
A edição de 2025 do The Game Awards acontece esta semana para premiar os melhores jogos do ano, além de apresentar novidades e trailers dos lançamentos que estão por vir.
Dentre os indicados estão Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach e Hades II.
Os fãs puderam votar nos seus jogos favoritos nos últimos meses e aguardam os resultados na cerimônia de premiação que será nesta quinta-feira, 11 de novembro.
Veja onde assistir ao The Game Awards, os indicados e horário da premiação.
The Game Awards 2025: que horas começa a premiação?
O The Game Awards é transmitido direto do Peacock Theater, em Los Angeles, Estados Unidos. A premiação acontece a partir das 21h30min (horário de Brasília).
The Game Awards 2025: onde assistir ao vivo?
Como o Game Awards é voltado para jogos online, o evento é transmitido em diversas plataformas como:
- Youtube;
- Twitch;
- Instagram;
- Facebook;
- TikTok; e
- X.
Em 2025, o The Game Award será transmitido ao vivo no streaming Prime Video, também a partir das 21h30min. O anúncio foi feito pelo apresentador e criador do evento, Geoff Keighley, no último dia 11 de novembro.
Quem disputa o prêmio de Jogo do Ano?
O principal prêmio da noite é o Game of the Year (GOTY, sigla em inglês), em que seis produções concorrem em requisitos como inovação, impacto e execução técnica. Confira quais disputam o The Game Awards 2025:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II