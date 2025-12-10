The Game Awards 2025: data, horário e onde assistir ao vivo

Principal premiação do mundo dos games, o The Game Awards premia os destaques no ano / Crédito: Divulgação/The Game Awards

A edição de 2025 do The Game Awards acontece esta semana para premiar os melhores jogos do ano, além de apresentar novidades e trailers dos lançamentos que estão por vir. Dentre os indicados estão Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach e Hades II.

Os fãs puderam votar nos seus jogos favoritos nos últimos meses e aguardam os resultados na cerimônia de premiação que será nesta quinta-feira, 11 de novembro. Veja onde assistir ao The Game Awards, os indicados e horário da premiação.

The Game Awards 2025: que horas começa a premiação? O The Game Awards é transmitido direto do Peacock Theater, em Los Angeles, Estados Unidos. A premiação acontece a partir das 21h30min (horário de Brasília).