The Game Awards 2025: data, horário e onde assistir ao vivo

The Game Awards 2025: saiba data, horário e onde assistir ao vivo

Evento premia os melhores lançamentos do ano e divulga novidades; confira quando será e onde assistir ao The Game Awards 2025
Autor Mariana Fernandes
Mariana Fernandes Autor
A edição de 2025 do The Game Awards acontece esta semana para premiar os melhores jogos do ano, além de apresentar novidades e trailers dos lançamentos que estão por vir. 

Dentre os indicados estão Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach e Hades II.

Os fãs puderam votar nos seus jogos favoritos nos últimos meses e aguardam os resultados na cerimônia de premiação que será nesta quinta-feira, 11 de novembro.

Veja onde assistir ao The Game Awards, os indicados e horário da premiação.

The Game Awards 2025: que horas começa a premiação?

O The Game Awards é transmitido direto do Peacock Theater, em Los Angeles, Estados Unidos. A premiação acontece a partir das 21h30min (horário de Brasília).

The Game Awards 2025: onde assistir ao vivo?

Como o Game Awards é voltado para jogos online, o evento é transmitido em diversas plataformas como:

  • Youtube;
  • Twitch;
  • Instagram;
  • Facebook;
  • TikTok; e
  • X.

Em 2025, o The Game Award será transmitido ao vivo no streaming Prime Video, também a partir das 21h30min. O anúncio foi feito pelo apresentador e criador do evento, Geoff Keighley, no último dia 11 de novembro.

Quem disputa o prêmio de Jogo do Ano?

O principal prêmio da noite é o Game of the Year (GOTY, sigla em inglês), em que seis produções concorrem em requisitos como inovação, impacto e execução técnica. Confira quais disputam o The Game Awards 2025:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance II

