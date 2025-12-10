Quarta temporada de 'Lupin' estreia em 2026; relembre

Quarta temporada de 'Lupin' estreia em 2026; relembreThriller de mistério francês, a série 'Lupin' deve estrear sua quarta temporada em 2026; veja pôster
Na terça-feira, 9, a Netflix divulgou o primeiro poster da quarta temporada de "Lupin". A série francesa retornará em 2026. A plataforma ainda não informou a data.
Após quase três anos desde a terceira temporada, a história do carismático ladrão Assane Diop (Omar Sy) toma continuidade. Na trama, o protagonista assume a missão de vingar seu pai, que cometeu suicídio após ser acusado pelo chefe de ter roubado um valioso colar de diamantes.
Sob a alcunha de Arsène Lupin, personagem fictício criado pelo escritor francês Maurice Leblanc, Assane encara empreitadas perigosas entre muitos disfarces.
Como foi a terceira temporada de "Lupin"?
Assane forja a própria morte para esconder-se, mas decide voltar a Paris para ficar ao lado de sua esposa Claire (Ludivine Sagnier) e de seu filho Raoul (Etan Simon), assediados pela polícia e pela mídia. Para isso, ele precisa aplicar seu último golpe.
O protagonista, então, planeja seu roubo mais ousado: a Pérola Negra. Entretanto, sua mãe é sequestrada por alguém do passado. Com a mãe como refém, Jean-Luc Keller, seu inimigo de infância, o força a realizar outras missões.
Paralelamente, ele ainda precisa lidar com a perseguição do detetive Youssef Guédira (Soufiane Guerrab), com quem, a fim de proteger sua família, ele acaba firmando um acordo.
Ao fim da temporada, Assane se entrega à polícia para proteger sua família e fica na mesma cela de Hubert Pellegrini (Hervé Pierre), o chefe responsável por acusar seu pai de roubo, isto é, seu arqui-inimigo.