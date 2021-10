Netflix: com Round 6, confira as 10 séries mais assistidas do streaming

Colecionando milhões de plays, as séries mais consumidas da Netflix tem envolvem romances, mistérios e até mesmo jogos para lutar até a morte - como no caso de Round 6. Conheça os maiores sucessos da história do streaming, em número de plays

A Netflix tornou pública a lista com as 10 séries mais assistidas da história da plataforma. O cálculo da audiência é feito por meio dos “plays” registrados em ao menos um episódio da série nos primeiros 28 dias em que foi disponibilizada no streaming. Juntando-se a Round 6, o mais recente fenômeno da plataforma, dividem o ranking grandes sucessos como Stranger Things e Bridgerton. Confira a lista completa atualizada em setembro de 2021:



1º - Round 6 (111 milhões)

Entrou para o jogo! A produção sul-coreana tornou-se a primeira Original Netflix a bater 100 milhões de espectadores em seu primeiro mês no ar. A trama, criada por Hwang Dong-hyuk, conta a trajetória das centenas de jogadores falidos que aceitam um estranho convite para participar de um jogo em que o finalista receberá um prêmio milionário. Porém, o que eles não sabem é que somente um jogador sairá vivo.

2º - Bridgerton (82 milhões)



Nada como um bom romance de época para aquecer o coração do público. Com direção de Shonda Rhimes e baseada no livro best-seller de Julia Quinn, a série conta a história de oito irmãos inseparáveis que buscam amor e felicidade em meio a alta sociedade de Londres no século 19. Sendo eleita a segunda série original da plataforma, sem dúvidas, Bridgerton se consagra um dos diamantes da temporada.

3º - Lupin (76 milhões)



Levando a medalha de bronze do ranking das mais assistidas, a trajetória do ladrão gentil Assane Diop que deseja se vingar de uma família rica por uma injustiça cometida contra o seu pai, fica em terceiro lugar na lista com 76 milhões de plays.

4º - The Witcher (76 milhões)



Com direção de Tomasz Bagiski e Alik Sakharov, a série do mutante Geralt de Rívia, caçador de monstros que luta para entregar seu lugar em um mundo perverso, vem logo atrás de Lupin por alguns milhares de espectadores.

5º - Sex Life (67 milhões)



A jornada apimentada de Billie (Sarah Shari), que precisa escolher entre o seu marido certinho e o seu ex-namorado bad boy, envolveu o público que já aguarda ansioso pela segunda temporada da série.

6º - Stranger Things, 3ª temporada (67 milhões)



Para a surpresa de muitos, a queridinha do público jovem da plataforma leva o sexto lugar do ranking com 67 milhões de plays. A história tem início quando um garoto de 12 anos desaparece misteriosamente em Montauk, Long Island. Enquanto a polícia, família e amigos procuram respostas, eles mergulham em um extraordinário mistério, envolvendo um experimento secreto do governo, forças sobrenaturais e uma garotinha.

7º - La Casa de Papel, Parte 4 (65 milhões)



Um grupo de nove ladrões, liderados por um Professor, prepara o roubo do século na Casa da Moeda da Espanha, com o objetivo de fabricar o próprio dinheiro em quantidades incalculáveis e nunca antes vista. O sucesso europeu fica com o sétimo lugar da lista e terá a última parte de sua temporada final lançada em dezembro deste ano.

8º - Tiger King (64 milhões)



Tiger King é uma minissérie de documentários sobre crimes de 2020 acerca da vida de Joseph Allen Maldonado-Passage, popularmente conhecido como Joe Exotic. Com a explosão de notícias sobre os acontecimentos, o número de plays foi impulsionado e fez com que a produção entrasse em oitavo lugar na lista.

9º - O Gambito da Rainha (62 milhões)



Xeque-mate! A série vencedora do Emmy, conta a história da enxadrista Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) e não deixa de colecionar premiações desde o seu lançamento em 2020.

10º - Sweet Tooth (60 milhões)



Em uma perigosa aventura em um mundo pós-apocalíptico, um adorável menino-cervo sai em busca de um novo começo na companhia de um protetor rabugento. Conquistados pela fofura de Gus (Christian Convery), os espectadores levaram a série ao décimo lugar da lista da mais assistidas.



