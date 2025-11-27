‘Natal, Música e Fé’ reúne música profissional e ato ecumênico em evento gratuito

A programação será ainda repleta de música, com uma orquestra sinfônica trazendo desde clássicos eruditos até canções famosas da música popular brasileira e do pastoril cearense / Crédito: João Filho Tavares

Mensagens e bênçãos natalinas, orquestras, corais, músicas populares e religiosas marcarão mais uma edição do “Natal, Música e Fé”, evento totalmente gratuito realizado pela jornalista Lêda Maria com o O POVO. O encontro natalino está marcado para o dia 6 de dezembro, às 19 horas, na Praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu. Participarão do evento três religiosos de diferentes correntes doutrinárias (um sacerdote, um espírita e um pastor protestante), entoando orações e palavras de paz e afeto.

A programação será ainda repleta de música, com uma orquestra sinfônica trazendo desde clássicos eruditos até canções famosas da música popular brasileira e do pastoril cearense. O intuito é agradar as mais diferentes idades, de crianças a adultos e idosos. "Tal como em todos os anos, esta edição está sendo planejada por nós, que acreditamos na luminosidade dos corações quando o tema envolve o nascimento do Deus Menino, impulsionando a paz, o bem e a alegria", descreveu Lêda Maria. Ela considera o evento "uma noite para iluminar o mês de dezembro e fazer vibrar nossos corações de amor, gratidão e renovação, que é o verdadeiro sentido do Natal. É através da música, das bênçãos de que iremos conectar nossos corações ao verdadeiro espírito natalino".

Evento garante acesso a celebrações de paz e música profissional Maestro Poty Fontenelle, que comanda a orquestra sinfônica do Natal, Música e Fé, é fundador da Associação dos Corais do Ceará Crédito: João Filho Tavares A gratuidade do “Natal, Música e Fé” é uma das maiores fontes de orgulho de Maestro Poty, comandante da música do evento e condutor de corais há 40 anos. “A manutenção desse evento eu acho fundamental, primeiro porque ele não é pago. É aberto ao público, uma grande oportunidade que as pessoas têm para viver o Natal”, justificou o músico, que rege orquestras há cerca de 30 anos.

Todas as músicas, segundo Poty, são pensadas com cuidado para trazerem mensagens de "paz, amor, Natal", não apenas nas letras, mas através da interpretação, por meio de solistas, dos instrumentos e do coral infantil. Ao todo, são 50 integrantes, que intercalarão o repertório, de modo que um mesmo grupo consiga reproduzir atrações distintas ao longo do evento. "É um conjunto musical muito interessante, porque é diverso, é diferente. E o repertório que a gente cuida, todo ano, a gente procura fazer alguma coisa nova", antecipou ele.

Toda essa programação está sendo montada desde agosto deste ano. Cada grupo ensaiou, a princípio, separadamente: cantores, coral, músicos de cordas harmonias e demais instrumentos. Em seguida, há a junção e o ensaio geral, além da passagem de som no local. “É uma grande trabalheira, mas vale a pena. A gente consegue nesse concerto dar uma conotação muito clara de Natal. Um momento de calma, de paz e de amor”, resumiu Poty.