Larissa Luz faz show em homenagem a Gilberto Gil em Fortaleza

Larissa Luz traz show Rock in Gil, em homenagem a Gilberto Gil, para o Cineteatro São Luiz, em Fortaleza

Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Após apresentar-se no palco do Cineteatro São Luiz em dezembro com " Torto Arado - O Musical ", Larissa Luz retorna a Fortaleza em janeiro de 2026. A cantora soteropolitana traz à capital cearense o show "Rock in Gil".

Com vendas de ingresso já abertas, o show ocorre no dia 25 de janeiro, um domingo. No repertório, ela revisita clássicos do também baiano Gilberto Gil em uma homenagem que traz à tona sua conexão com o rock.

"Pessoa Nefasta", "Rock do Segurança", "Back in Bahia" e "Punk na Periferia" são algumas das músicas de rock de Gil a integrar o setlist de Larissa Luz. Outras composições, como "Palcos e Barracos", ganham versões diferentes e mais alinhadas com a proposta do show.

Saiba mais sobre Larissa Luz

Tendo iniciado sua carreira musical na banda Ara Ketu, Larissa Luz tem três álbuns lançados em sua carreira solo e é conhecida por parceria com artistas como Emicida, Pitty e Elza Soares.

Uma das apresentadoras do programa Saia Justa, do GNT, Larissa também é atriz. Além de interpretar Bibiana na adaptação de "Torto Arado", livro de Itamar Vieira Junior, ela já viveu Elza Soares no teatro.

