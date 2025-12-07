Selton Mello se emociona ao ser homenageado na CCXP25

Selton Mello se emociona ao ser homenageado na CCXP25Ator fala sobre nova fase da carreira, projetos como diretor e a experiência internacional em "Anaconda", que estreia no Natal
Homenageado da CCXP25 neste domingo, 7, o ator e diretor Selton Mello se emocionou ao receber o prêmio de “brasileiro mais amado do cinema”.
Diante do público, o artista foi às lágrimas ao agradecer o reconhecimento e refletir sobre a trajetória construída ao longo de mais de quatro décadas de carreira, marcada por sucessos na televisão, no teatro e no cinema.
Ao subir ao palco, Selton destacou a relação indissociável entre o artista e o público. Segundo ele, toda homenagem é "compartilhada com quem acompanha e carrega as obras ao longo da vida".
O ator agradeceu o carinho dos fãs e mencionou personagens e filmes que marcaram sua carreira, como "O Auto da Compadecida", "Ainda Estou Aqui" e "Lisbela e o Prisioneiro".
Durante a celebração, foram exibidas imagens de diferentes momentos de sua trajetória, iniciada ainda na infância, aos nove anos de idade. O painel também relembrou a atuação de Selton como dublador, com destaque para o personagem Charlie Brown, da animação "Snoopy".
O público presente recebeu exemplares de "Eu Me Lembro", autobiografia de Selton Mello construída a partir de 40 entrevistas concedidas por personalidades como Fernanda Montenegro e Lázaro Ramos.
Ao falar sobre o início da carreira, o ator afirmou que ainda carrega consigo o menino que começou a atuar cedo e destacou a troca constante entre vida pessoal e personagens.
Nova fase como diretor e novos desafios
Selton também falou sobre a decisão de investir na carreira como diretor de cinema, motivado pelo desejo de buscar novos desafios após experiências na televisão, no teatro e em diferentes formatos de filmes.
Ele relembrou trabalhos nos quais atuou e dirigiu, como "O Palhaço" e "Sessão de Terapia", e comentou que vive hoje um novo momento profissional.
Segundo o ator, atuar em outras línguas representa um desafio recente e estimulante. Para ele, a novidade traz um “brilho no olho diferente”, típico de fases de reinvenção artística.
Durante a homenagem, Selton revelou que está preparando um filme baseado no conto "O Alienista", de Machado de Assis, uma das obras literárias que considera favoritas. Ele afirmou sentir prazer especial no cuidado com os detalhes de um longa-metragem, como figurino, elenco e construção dos personagens.
Homenagens de colegas
A emoção também veio das mensagens enviadas por amigos e parceiros de carreira. Matheus Nachtergaele destacou a amizade construída a partir da parceria em "O Auto da Compadecida", exaltando a conexão artística e pessoal entre os dois.
Wagner Moura definiu Selton como uma referência de sua geração, ressaltando tanto o talento artístico quanto o caráter do amigo. Paul Rudd e Jack Black também enviaram vídeos exibidos no painel.
Jack Black, com quem Selton atua em "Anaconda", afirmou que o ator brasileiro ainda receberá muitos prêmios e que esse é apenas o começo de uma nova fase. Selton descreveu o norte-americano como um amigo que pretende levar para a vida.
Ao falar sobre o filme "Anaconda", com estreia prevista para 25 de dezembro, Selton afirmou que o projeto representa uma mudança profunda em sua vida. Ele agradeceu ao diretor Tom Gormican por ter apostado em seu trabalho para uma produção internacional e contou que dublou a si mesmo em português e espanhol no longa.
Oscar e orgulho do cinema brasileiro
O ator comentou ainda a emoção de acompanhar de perto a conquista do primeiro Oscar da história do cinema nacional, experiência que viveu de forma entusiasmada.
Natural de Passos, no interior de Minas Gerais, Selton afirmou não fingir costume diante de momentos históricos e fez questão de compartilhar essa vivência com o público.
Entre lágrimas, gratidão e novos projetos, a homenagem na CCXP25 marcou não apenas o reconhecimento de uma carreira consolidada, mas também o início de um novo capítulo na trajetória de Selton Mello no cinema brasileiro e internacional.