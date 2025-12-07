Selton Mello se emociona ao ser homenageado na CCXP25

O ator agradeceu o carinho dos fãs e mencionou personagens e filmes que marcaram sua carreira / Crédito: AURÉLIO ALVES

Homenageado da CCXP25 neste domingo, 7, o ator e diretor Selton Mello se emocionou ao receber o prêmio de “brasileiro mais amado do cinema”. Diante do público, o artista foi às lágrimas ao agradecer o reconhecimento e refletir sobre a trajetória construída ao longo de mais de quatro décadas de carreira, marcada por sucessos na televisão, no teatro e no cinema.

Ao subir ao palco, Selton destacou a relação indissociável entre o artista e o público. Segundo ele, toda homenagem é "compartilhada com quem acompanha e carrega as obras ao longo da vida". O ator agradeceu o carinho dos fãs e mencionou personagens e filmes que marcaram sua carreira, como "O Auto da Compadecida", "Ainda Estou Aqui" e "Lisbela e o Prisioneiro". Durante a celebração, foram exibidas imagens de diferentes momentos de sua trajetória, iniciada ainda na infância, aos nove anos de idade. O painel também relembrou a atuação de Selton como dublador, com destaque para o personagem Charlie Brown, da animação "Snoopy".

O público presente recebeu exemplares de "Eu Me Lembro", autobiografia de Selton Mello construída a partir de 40 entrevistas concedidas por personalidades como Fernanda Montenegro e Lázaro Ramos. Ao falar sobre o início da carreira, o ator afirmou que ainda carrega consigo o menino que começou a atuar cedo e destacou a troca constante entre vida pessoal e personagens. Nova fase como diretor e novos desafios Selton também falou sobre a decisão de investir na carreira como diretor de cinema, motivado pelo desejo de buscar novos desafios após experiências na televisão, no teatro e em diferentes formatos de filmes.